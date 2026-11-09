به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه این رویداد دانشجویی با هدف تقویت مهارت گفت‌وگو، توسعه تفکر انتقادی و ارتقای توانایی استدلال میان دانشجویان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در قالب مناظره‌های علمی و فرهنگی، دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر می‌گذارند.

شهریار رستمی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، با اشاره به حضور ۱۶ تیم دانشجویی در این دوره اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در جریان این رقابت‌ها فرصت دارند ضمن ارائه دیدگاه‌ها و دفاع از مواضع خود، با استدلال‌های گروه مقابل نیز آشنا شوند.

وی، پرورش قدرت تحلیل، تقویت مهارت‌های ارتباطی، ترویج نقد سازنده و تمرین گفت‌وگوی منطقی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی برشمرد.

رستمی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای تضارب آرا در محیط‌های دانشگاهی افزود: فراهم کردن بستری برای بیان دیدگاه‌های متفاوت، شنیدن نظرات مخالف و تعامل سازنده میان دانشجویان، از کارکردهای مهم این رقابت‌هاست.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ایلام با اشاره به روند رقابت تیم‌ها خاطرنشان کرد: در پایان مرحله استانی، تیم‌های برتر برای حضور در مراحل بعدی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران معرفی خواهند شد.

مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از برنامه‌های فرهنگی جهاد دانشگاهی است که با تمرکز بر تقویت فرهنگ گفت‌وگو، پرسشگری، استدلال و تعامل فکری در میان جامعه دانشگاهی برگزار می‌شود.