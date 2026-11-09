به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری صبح چهارشنبه هفته جاری با هدف بررسی و بازدید از پروژه‌های در حال اجرا و ظرفیت‌ حوزه‌های مختلف کار و تامین اجتماعی به همراه معاونان خود به استان اردبیل سفر می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر از بیمارستان‌های تامین اجتماعی بازدید خواهد کرد و همچنین با کارگران و فعالان حوزه کار و تولید و کارآفرینان نمونه استان دیدار می‌کند.

گفتنی است سفر به ۳ شهرستان استان و بررسی میدانی ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار این سفر قرار دارد.