به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر دوشنبه در نشست مشترک شهرداری بندر بوشهر و دادگستری استان با محوریت بررسی راهکارهای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آغاز اجرای طرح «شوق زندگی» با تأکید بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از این کودکان اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی ما ایجاب می‌کند که برای آینده این کودکان برنامه‌ریزی کنیم و با فراهم کردن فرصت‌های مناسب در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، زمینه رشد، توانمندسازی و ساختن آینده‌ای روشن را برای آنان فراهم آوریم.

شهردار بوشهر افزود: شهرداری بوشهر آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های خود و در تعامل با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، در مسیر تحقق اهداف این طرح گام بردارد و امیدواریم به برکت اجرای طرح «شوق زندگی»، شاهد آینده‌ای بهتر برای کودکان مشمول این طرح در استان باشیم.

حجت‌الاسلام حسن فیروز اردکانی، دادستان بوشهر نیز ضمن تقدیر از همراهی شهرداری بندر بوشهر در اجرای این طرح، از رویکرد مسئولانه مدیریت شهری در مسائل اجتماعی و تلاش برای ارتقای خدمات اجتماعی قدردانی کرد.

نشست مشترک شهرداری بندر بوشهر و دادگستری استان با محوریت بررسی راهکارهای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آغاز اجرای طرح «شوق زندگی»، با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، دادستان بوشهر، شهردار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر، معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری در دفتر دادستان بوشهر برگزار شد.

در این نشست، طرح «شوق زندگی» با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و فراهم‌سازی زمینه رشد، آموزش و توانمندسازی آنان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تحقق اهداف این طرح تأکید شد.