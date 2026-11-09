به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدحسینی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اعلام خبر توزیع ۳۵۰ تن کود کشاورزی اوره اظهار داشت که این مقدار کود به‌صورت مستقیم از پتروشیمی پردیس تأمین و توسط پیمانکار حمل در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال ۱۴۰۵ به انبار کارگزاران ارسال شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، با اشاره به نحوه توزیع این نهاده‌ها تصریح کرد که کودهای ارسالی با صدور حواله الکترونیکی برای کشت محصولات پاییزه در بین کشاورزان شهرستان ورامین در حال توزیع است و فرآیند تخصیص آن بر اساس سهمیه تعیین‌شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام می‌گیرد.

وی در خصوص نحوه دریافت این سهمیه‌ها افزود که کشاورزان هر شهرستان با مراجعه به کارگزاران و دریافت حواله الکترونیکی از مراکز خدمات می‌توانند کود مورد نیاز خود را برای تأمین نهاده‌های محصولات اساسی از جمله گندم، جو و کلزا دریافت کنند.