به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی درب گنبد در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با مخلان اقتصادی، به یک انبار احتکار محصولات کشاورزی مشکوک شدند و پس از هماهنگی قضائی، از این محل بازرسی کردند.

وی افزود: مأموران در جریان بازرسی از انبار، ۷۴ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی اوره به وزن مجموع ۳ تن و ۷۰۰ کیلوگرم کشف کردند که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع بود.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به دستگیری یک نفر در این عملیات گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.