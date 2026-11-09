به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در بازدید از سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد، با بیان اینکه مدیریت شهری خود را مکلف به آغاز تحول در حوزه حمل‌ونقل عمومی می‌داند، اظهار داشت: در این دوره تمرکز اصلی بر دو محور زیرساخت‌های ترافیکی و بازآفرینی شهری بوده است؛ چراکه ترافیک یکی از مسائل اصلی خرم‌آباد به شمار می‌رود و بازآفرینی شهری نیز نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی با اشاره به اینکه تحول در حمل‌ونقل عمومی صرفاً با هوشمندسازی محقق نمی‌شود، افزود: در کنار اقداماتی که در حوزه هوشمندسازی انجام شده است، باید به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و تقویت ناوگان نیز توجه جدی داشته باشیم.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: خرید حداقل ۲۰ دستگاه میدل‌باس را دنبال می‌کنیم و برای تحقق این هدف باید از ظرفیت شهرداری، وزارت کشور و نمایندگان مجلس استفاده شود.

نوسازی تاکسی‌های فرسوده و ساماندهی خودروهای مسافربر

بارانی بیرانوند با اشاره به وجود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در خرم‌آباد، گفت: نوسازی این ناوگان نیازمند برنامه‌ریزی مشخص، شناسایی منابع اعتباری و بهره‌گیری از تسهیلات و ظرفیت‌های موجود است.

وی ساماندهی خودروهای شخصی فعال در جابه‌جایی مسافر را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: فعالیت این خودروها باید در چارچوب ضوابط و سازوکارهای نظارتی انجام شود تا امنیت مسافران و امکان رسیدگی به شکایات فراهم باشد.

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد تاکسیرانان بیان کرد: مسافر باید بداند سوار خودروی چه راننده‌ای شده است و در صورت بروز تخلف یا رفتار نامناسب، مرجع مشخصی برای پیگیری داشته باشد.

وی افزود: درج مشخصات، تصویر و کد شناسایی راننده و همچنین راه ارتباطی برای ثبت شکایت در تاکسی‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد و احساس امنیت شهروندان کمک کند.

ساماندهی کرایه‌ها و توسعه پرداخت الکترونیک

بارانی بیرانوند ساماندهی کرایه‌ها و جلوگیری از افزایش خودسرانه آن‌ها را از مطالبات جدی مردم برشمرد و گفت: با همکاری شبکه بانکی می‌توان زیرساخت پرداخت الکترونیک را در تاکسی‌ها توسعه داد و در ادامه، به سمت ایجاد کارت شهروندی برای استفاده در اتوبوس، تاکسی و سایر خدمات شهری حرکت کرد.

وی با اشاره به اهمیت سرویس مدارس اظهار داشت: دانش‌آموزان سرمایه انسانی و آینده‌ساز کشور هستند و نحوه ارائه خدمات به آن‌ها و خانواده‌هایشان باید با دقت بیشتری دنبال شود؛ بنابراین جلوگیری از افزایش خودسرانه کرایه‌ها و نظارت بر عملکرد سرویس‌های مدارس اهمیت ویژه‌ای دارد.

برنامه‌ریزی برای توسعه حمل‌ونقل برقی و اجرای کارشناسی طرح زوج و فرد

شهردار خرم‌آباد همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز خودروهای برقی، افزود: باید از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات موجود برای تأمین این خودروها و تجهیزات مورد نیاز استفاده کنیم و ایجاد زیرساخت شارژ خودروهای برقی را نیز در دستور کار قرار دهیم.

بارانی بیرانوند درباره طرح زوج و فرد خودروها نیز گفت: اجرای این طرح باید متناسب با شرایط واقعی ترافیک شهر و محدوده‌های پرتردد باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی کارشناسی نیاز دارد تا محدودیت غیرضروری برای شهروندان ایجاد نشود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حل مسائل شهری نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت استانداری، نمایندگان مجلس، وزارت کشور و شبکه بانکی می‌تواند زمینه تحقق برنامه‌های مدیریت شهری و ایجاد تحول در خدمات حمل‌ونقل عمومی خرم‌آباد را فراهم کند.