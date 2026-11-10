امین کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون سه مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهرستان اسفراین به ثبت رسیده که طی این حوادث چهار نفر دچار مسمومیت شده‌اند.

وی افزود: مصدومان این حوادث با حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

کشوری با اشاره به کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کرده و از سلامت دودکش‌ها و مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو و بسیار خطرناک است و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از مسمومیت با این گاز ضروری است.