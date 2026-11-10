به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «درس انار» به کارگردانی سجاد پرهیزکاری و تهیه‌کنندگی پوریا نجفی روایتی از زندگی جوانی است که از راه امتحان دادن به‌جای دیگران امرار معاش می‌کند.

این مستند داستان زندگی میثم، جوانی ۳۰ ساله و دارای معلولیت را روایت می‌کند که با وجود مشکلات ناشی از بیماری، در سایت‌های آموزشی به‌جای دیگران امتحان می‌دهد و از این راه هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کند.

«درس انار» محصول سال ۱۴۰۲ مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ در بخش «اکران حقیقت» پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای مستند قرار خواهد گرفت.