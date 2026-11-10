به گزارش خبرنگار مهر، مهران اوچی اردبیلی صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان استان اردبیل گفت: با توجه به رسالت این دو نهاد، می‌توان با بهره‌گیری از نخبگان علمی برای حل مسائل استان گام‌های مؤثری برداشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی افزود: همکاری این نهاد با بنیاد نخبگان بستری مهم برای اتصال دانشگاه و جامعه و زمینه‌ای مناسب برای شناسایی استعدادهای برتر و بهره‌گیری از توانمندی آنان در مسیر توسعه علمی و فناورانه استان است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل با اشاره به فعالیت معاونت‌های مختلف این نهاد اضافه کرد: جهاد دانشگاهی می‌تواند در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، فناورانه و علمی-پژوهشی ورود کند و با همکاری بنیاد نخبگان در حل مشکلات استان نقش ایفا کند. وی بر آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه همکاری و هم‌افزایی با بنیاد نخبگان تأکید کرد.

در این جلسه، رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل با تشریح برنامه‌ها و طرح‌های بنیاد از جمله «طرح شتاب نخبگان»، «هیئت اندیشه‌ورز نخبگانی» و «طرح مسئله‌محور شهید احمدی‌روشن»، بر استفاده از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

عادل اکبری مجد، هم‌افزایی میان نهادهای علمی و پژوهشی را برای پیشرفت کشور ضروری خواند و اظهار کرد: حمایت هدف‌مند از استعدادهای برتر، فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر نخبگان در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه و شکوفایی ایده‌ها و توانمندی‌های آنان از الزامات پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه است و نیازمند تعامل مجموعه‌های فعال در این حوزه است.

وی بر بهره‌گیری از توانمندی‌های دو مجموعه در برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی و حمایت از استعدادهای برتر تأکید کرد.