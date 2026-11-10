به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ضمن تسلیت سالروز شهادت فاطمی اولین سخنگوی دولت در ایران و با اشاره به اهمیت حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، موضوع معیشت مردم یکی از اولویت‌های جدی دولت بود و حذف ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، با هدف حفظ قدرت خرید مردم و تبدیل آن به کالابرگ، به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کشور با تصمیمی دشوار مواجه بود و دولت برای حفظ قدرت خرید مردم ناگزیر به اتخاذ این تصمیم شد. تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان (۸۶۵ همت) برای تأمین اعتبار این طرح اختصاص یافته و پرداخت شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این اقدامات در شرایطی انجام شده است که کشور طی یک سال گذشته دو جنگ را پشت سر گذاشته و به‌شدت با محاصره اقتصادی مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی با وقاحت، تهدیدهایی درباره فروپاشی کامل اقتصادی کشور مطرح شده است. با وجود این شرایط، دولت به لطف خداوند توانسته اقدامات مؤثری برای حفظ قدرت خرید مردم انجام دهد.

وی تأکید کرد: بیان این اقدامات به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبودها نیست؛ دولت تمامی مشکلات را می‌پذیرد و از فشارهای موجود بر معیشت و سفره مردم آگاه است.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های مسعود پزشکیان برای مدیریت شرایط کشور و حرکت در مسیر عزتمندانه و دستیابی به صلح پایدار، عنوان کرد: دولت تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدیریت کند.

پرداخت ۵۰ همت از مطالبات خرده‌فروشان

وی همچنین درباره مطالبات خرده‌فروشان از موضوع کارآمد اظهار کرد: تاکنون ۵۰ همت از این مطالبات پرداخت شده و ۴۰ همت باقی‌مانده نیز ظرف هفته آینده پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با تصمیم‌هایی که در حوزه کالا اتخاذ می‌شود، قدرت خرید مردم به‌درستی حفظ شود و افزود: دولت به‌خوبی از فشارهای واردشده بر سفره مردم آگاه است و علت اصلی این وضعیت را جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی چندین‌ساله علیه کشور می‌داند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه کشور در میانه جنگ قرار دارد، بیان کرد: شرایط کنونی کاملاً جنگی است و تصمیم‌های اقتصادی دولت نیز در همین چارچوب و با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم اتخاذ می‌شود.

دولت خود را در برابر مردم پاسخگو می‌داند

مهاجرانی با تأکید بر پاسخگو بودن دولت، اظهار کرد: این دولت خود را دولتی پاسخگو می‌داند و همه در کنار یکدیگر تلاش می‌کنیم تا از شرایط دشواری که مردم تحت فشار آن قرار دارند، به‌خوبی و عزتمندانه عبور کنیم.

اجرای سرشماری هوشمند برای شناسایی دقیق نیازمندان واقعی

وی با اشاره به اجرای طرح سرشماری هوشمند و عبور از سرشماری سنتی، افزود: این اقدام که با افتتاح و آغاز آن از سوی آقای رئیسی همراه بود، در راستای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه و مبتنی بر حق و عدالت انجام می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: برای آنکه یارانه‌ها و حمایت‌های پنهان به افراد نیازمند واقعی اختصاص یابد، باید این افراد به‌درستی شناسایی شوند. یکی از راه‌های تحقق این هدف، اجرای رویکرد جدید آمارگیری است که خروجی آن به‌روزرسانی داده‌ها، افزایش سرعت تولید آمار دقیق، کاهش مراجعات میدانی و ارتقای دقت اطلاعات خواهد بود. هدف اصلی این طرح، شناسایی درست جامعه هدف، اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر داده و برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار است.

مهاجرانی عنوان کرد: پرسش اصلی دولت‌هایی که برای حمایت از معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌کنند، این است که نیازمند واقعی چه کسی است و یارانه باید به چه افرادی اختصاص یابد. این طرح به شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی کمک خواهد کرد.

افزایش ۲ درصدی تولید کشور با وجود شرایط جنگی

وی با اشاره به افزایش دو درصدی تولید کشور با وجود شرایط جنگی، بیان کرد: دانشمندان و دانشگاهیان کشور در دوران جنگ بیکار ننشسته‌اند و با وجود شرایط موجود، تولیدات کشور دو درصد افزایش یافته است. این اتفاق مبارکی است که نشان‌دهنده جهت‌گیری صحیح علمی و تلاش در مسیر تحقق ایران مقتدر است؛ مسیری که مورد تأکید رهبر شهید و رهبر جدید کشور نیز قرار داشته است.

تأکید بر نقش جوانان نخبه در پیشرفت و اقتدار ایران

سخنگوی دولت با تأکید بر نقش جوانان نخبه در پیشرفت کشور افزود: ما مدیون جوانانی هستیم که با انگیزه و احساس مسئولیت، بدون چشمداشت در حوزه‌های دانشی فعالیت می‌کنند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن وظیفه دولت در حمایت از جوانان نخبه و باهوش نیست. نخبگی نیز تنها به حوزه علم محدود نمی‌شود و در عرصه‌های مختلف مهارت و ورزش نیز افرادی داریم که نام ایران را سربلند نگه داشته‌اند.

مهاجرانی با تبریک موفقیت یوسفی، ورزشکار سنگین‌وزن کشور، در جابه‌جایی رکورد اظهار کرد: این موفقیت‌ها نمادهایی هستند که به اعتلای نام ایران کمک می‌کنند.

گرامیداشت شهدای علمی در روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

وی با اشاره به نام‌گذاری ۱۹ آبان به‌عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، یاد و خاطره شهدای علمی و دانشمندان شهید کشور را گرامی داشت و گفت: این شهدا برای عزت و اقتدار ایران و سربلندی نام کشور، جان خود را فدا کردند.

سخنگوی دولت همچنین درگذشت دکتر فانی، از بزرگان حوزه آموزش‌وپرورش، را تسلیت گفت و افزود: وی خدمات شایانی در زمینه عدالت آموزشی، مدارس شبانه‌روزی و مدارس نمونه ارائه کرد و توجه ویژه‌ای به ارتقای کیفیت آموزش داشت. «مناطق لازم‌التوجه» و «مناطقی که توان کمک کردن دارند» از جمله اصطلاحات کاربردی مورد تأکید ایشان بود.

مهاجرانی در ادامه درگذشت علی دوستی، از پیشکسوتان ورزش کشور، و محمد ملک‌دار، از خبرنگاران حوزه اقتصادی ایرنا، را تسلیت گفت و برای درگذشتگان طلب آمرزش کرد.

پاسخگویی نمایندگان وزارت کار به پرسش‌های خبرنگاران

وی با اشاره به حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه، از خبرنگاران خواست پرسش‌های مرتبط با این حوزه را مطرح کنند و سؤالات غیرمرتبط را برای پاسخگویی در فرصت دیگری نگه دارند.

پیش‌بینی ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان

مهاجرانی با اشاره به وضعیت ناترازی گاز در زمستان اظهار کرد: در سال‌های گذشته با ناترازی گاز حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعبی مواجه بودیم که به معنای وجود تفاوت میان میزان عرضه و تقاضاست. این وضعیت با آسیب‌دیدن پالایشگاه‌های گازی کشور در حملات دشمن تشدید شد و موجب از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز شد.

وی افزود: با تلاش متخصصان صنعت نفت و گاز، امیدواریم بتوانیم ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته را به مدار بازگردانیم. بر این اساس، پیش‌بینی دولت حاکی از ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز است.

احتمال افت فشار گاز در استان‌های شمالی و شمال‌شرقی

سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی شرایط کشور، اقدامات لازم از جمله بازسازی تأسیسات آغاز شده است. همچنین برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های شمالی و شمال‌شرقی که در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند، ممکن است با افت فشار گاز مواجه شوند.

پایداری شبکه گاز اولویت اصلی مدیریت مصرف در زمستان است

مهاجرانی با تأکید بر اهمیت پایداری شبکه گاز عنوان کرد: قطع و وصل گاز با برق تفاوت دارد؛ زیرا وصل مجدد گاز فرایندی زمان‌بر است. به همین دلیل، حفظ پایداری شبکه گاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی‌های لازم از تابستان انجام شده و استانداران استان‌های مربوطه در جریان برنامه‌ها قرار گرفته‌اند و ابتکار عمل‌هایی برای مدیریت شرایط به آنها واگذار شده است.

احتمال قطع گاز تهران در صورت افزایش بیش از حد مصرف

سخنگوی دولت درباره احتمال قطع گاز در تهران نیز گفت: شهروندان تهرانی تفاوتی با سایر هموطنان ندارند و همه باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. احتمال قطع گاز در تهران نیز به میزان مصرف بستگی دارد و در صورت افزایش بیش از حد مصرف، احتمال قطع گاز در تهران و سایر نقاط کشور وجود خواهد داشت.

دولت برنامه‌ای برای تغییر در کابینه ندارد؛ آمادگی برای سناریوهای مختلف از ابتدای فعالیت دولت

سخنگوی دولت با بیان آنکه برنامه‌ای برای تغییر در کابینه علی الخصوص وزیر ورزش و جوانان وجود ندارد، گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و هم‌زمان با روی کار آمدن رئیس‌جمهور ایالات متحده، سناریوهای مختلف، از جمله بدترین سناریوهای احتمالی، تدوین شد. بر همین اساس، دولت از پیش برای فعال‌سازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای برنامه‌ریزی کرده بود و اقدامات مؤثری در زمینه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب انجام داد.

وی افزود: با وجود همه فشارها، سرمایه‌گذاران منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و این موضوع در شورای اقتصاد نیز در حال پیگیری است. تقویت گذرگاه‌های ریلی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و این اقدامات صرفاً در مرحله برنامه‌ریزی نیست، بلکه به مرحله اجرا و نتیجه‌دهی رسیده است.

سخنگوی دولت گفت: اگر ملاحظات امنیتی وجود نداشت، اطلاعات بیشتری درباره این اقدامات، از جمله مسافت‌ها و نام پروژه‌ها، ارائه می‌کردم؛ اما به دلیل شرایط امنیتی کشور، از بیان نام‌ها و ارقام در این زمینه معذور هستم.

اجرای قانون هوای پاک با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم

مهاجرانی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند قانون هوای پاک را به‌طور کامل اجرا کند، هرچند برخی مواقع شرایط تحریمی کشور در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

وی افزود: یکی از آرزوهای دیرینه کشور، کاهش فلرسوزی بود که در دولت چهاردهم محقق شد و توانستیم ۱۴ میلیون مترمکعب کاهش فلرسوزی داشته باشیم. تأکید می‌کنم که این میزان در شرایط جنگ محقق شده است.

افزایش برنامه اسقاط خودروهای فرسوده به ۷۰۰ هزار دستگاه

سخنگوی دولت ادامه داد: در زمینه خودروهای فرسوده و اسقاط آن‌ها نیز تا سال ۱۴۰۳، آمار ثبت سالانه ۳۵۰ هزار خودرو را داشتیم که این رقم در برنامه‌ها به ۷۰۰ هزار خودرو خواهد رسید. پیش‌بینی‌های لازم برای اسقاط خودروها و تسهیلات موردنیاز نیز انجام شده است.

کاهش تعرفه خودروهای برقی و توزیع ۴۲۱ میلیون لیتر نفت کوره کم‌گوگرد

مهاجرانی عنوان کرد: کاهش تعرفه‌های خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین توزیع بیش از ۴۲۱ میلیون لیتر نفت کوره کم‌گوگرد از دیگر اقدامات انجام‌شده است. یکی از مطالبات شهرهای مجاور نیروگاه‌هایی که از نفت کوره استفاده می‌کنند، تأمین نفت کوره کم‌گوگرد بوده که این اقدام در سال گذشته انجام شد و امیدواریم امسال نیز ادامه یابد. هر چند از وضعیت موجود رضایت نداریم، اما آنچه تاکنون محقق شده، شگفت‌انگیز بوده است.

حملات سایبری از مجاری تهدیدکننده کشور در شرایط جنگی است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات ایجادشده در اینترنت کشور و اینکه آیا این وضعیت ناشی از ملاحظات مدیریتی و شرایط کشور است، اظهار کرد: یکی از مجاری حمله به کشور، حملات سایبری است. در جریان جنگ شاهد این حملات بودید؛ به‌گونه‌ای که مهاجمان حتی پیش از اطلاع‌رسانی ما، در آغاز حملات اعلام می‌کردند به کدام نقاط حمله کرده‌اند و چگونه این اقدامات را انجام داده‌اند.

وی افزود: بدیهی است در شرایط جنگی، با توجه به ضرورت حفظ داده‌ها و اموال مردم که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها اکنون مبتنی بر سامانه‌های اینترنتی است، باید تمهیدات لازم برای حفاظت از این اطلاعات و دارایی‌ها در نظر گرفته شود.

سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت علاقه‌مند است کیفیت اینترنت و سطح دسترسی مردم به آن افزایش یابد، اما بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود ناشی از شرایط کشور است. امیدواریم با دستیابی به صلحی پایدار و عزتمندانه، این مشکلات برطرف شود.

کاهش معنادار عدم‌النفع صنایع در سال ۱۴۰۴

مهاجرانی در خصوص مشکل گاز و عدم النفع صنایع ، اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی، مفهومی به نام «عدم‌النفع» وجود دارد؛ به این معنا که اگر صنایع فعالیت می‌کردند، میزان مشخصی نفت تولید می‌شد، اما به دلیل توقف فعالیت آن‌ها، این میزان تولید محقق نمی‌شود. میزان عدم‌النفع در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ به‌صورت معناداری کاهش یافت.

وی افزود: این موضوع در شرایطی محقق شد که با وجود شیب مصرف، یعنی افزایش معمول مصرف در هر سال نسبت به سال گذشته، و همچنین فشارهای مختلف، از جمله حملات به صنایع و پالایشگاه‌های گازی کشور، میزان عدم‌النفع ما در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرد.

هدف دشمن از حمله به صنایع گازی، ایجاد مشکل در تأمین گاز زمستانی است

سخنگوی دولت ادامه داد: دلیل تأکید بر مدیریت مصرف برای عبور از بحران همین است؛ زیرا دشمن صنایع گازی کشور را هدف قرار داده تا در فصل زمستان با مشکل مواجه شویم. درباره عدد مربوط به چهار ماه نیز باید بررسی کنم تا از صحت آن اطمینان حاصل شود و اطلاعات دقیق را اعلام کنم. با توجه به رسمیت این تریبون، لازم است همه ما در بیان اعداد و ارقام دقت کنیم؛ چراکه ارقام اعلام‌شده ممکن است در بخش‌های دیگر به‌عنوان منبع مورد استفاده قرار گیرند.

صرفه‌جویی روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز با کاهش یک درجه‌ای دمای منازل

مهاجرانی عنوان کرد: برنامه دولت، صرفه‌جویی در مصرف، بازگرداندن بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده و مشارکت در پویش‌هایی است که به کاهش مصرف منجر می‌شوند. فراموش نکنید که کاهش هر یک درجه‌ای دمای منابع مصرفی در منازل، معادل ۲۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز خواهد بود.

وی بیان کرد: همه افرادی که دغدغه فعالیت صنایع را دارند، بهتر است در این پویش‌ها مشارکت کنند و با کمک به صرفه‌جویی بیشتر، امکان تأمین گاز موردنیاز صنایع را فراهم آورند.

رفع خلأ قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

مهاجرانی در رابطه با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: قانون‌گذار در تعیین مرجع صدور گواهینامه، صرفاً به مردان اشاره کرده بود و همین موضوع موجب ایجاد چالش و خلأ قانونی شده بود که این خلأ در بهمن‌ماه گذشته برطرف شد.

وی افزود: همان‌طور که آقای دکتر عارف نیز اشاره کردند، امیدواریم کم‌کاری‌های خود را به مسائل فرهنگی نسبت ندهیم. زنان کشور نیز نشان داده‌اند که هنگام رانندگی با انواع وسایل نقلیه، همواره چارچوب‌ها و ضوابط را رعایت می‌کنند.

سخنگوی دولت بیان کرد: دولت برای حل این مسئله تعامل لازم را در بالاترین سطح دنبال می‌کند و امیدواریم مشکلات موجود برطرف شود.

افزایش حقوق کارکنان دولت به تأمین منابع مالی بستگی دارد

مهاجرانی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: تردیدی نیست که دولت و رؤسای عالی‌رتبه سازمان‌ها بیش از هر مجموعه دیگری علاقه‌مند به افزایش حقوق کارکنان هستند و در صورت فراهم بودن منابع، قطعاً این اقدام را انجام خواهند داد.

وی افزود: باید شرایط جنگی کشور را در نظر گرفت؛ به‌ویژه در شرایطی که دشمن ادعا می‌کند اقتصاد ایران ظرف دو هفته فروخواهد پاشید. با وجود این شرایط، دولت تمایل دارد کارکنان خود را که مسئول پیشبرد امور کشور هستند، تا حد امکان از افزایش حقوق و مزایا بهره‌مند کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس‌جمهور بارها با ابراز شرمندگی در برابر کارکنان دولت، به شرایط معیشتی آنان اشاره کرده است. امیدواریم با دستیابی به صلحی عزتمندانه، امکان تأمین حقوق مردم و بهبود شرایط زندگی آنان فراهم شود.

تأکید سخنگوی دولت بر همگرایی برای انتخاب وزیر پیشنهادی

مهاجرانی در رابطه با انتخاب وزیر پیشنهادی اظهار کرد: از زحمات سرپرست وزارت اطلاعات که با تمام توان در حال تلاش هستند و در جلسات دولت نیز حضور فعالی دارند، قدردانی می‌کنیم. در دولت، سایر قوا و مجموعه حاکمیت، بالاترین سطح همگرایی وجود دارد و ان‌شاءالله این اتفاق به‌زودی محقق خواهد شد.

تداوم پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ مهم‌ترین تضمین دولت در شرایط جنگی

وی در رابطه با تضمین های دولت برای تامین حقوق بازنشستگان ، اظهار کرد: مهم‌ترین تصمیم دولت در جریان جنگ و در سال دشوار ۱۴۰۴، حفظ انسجام و تداوم فعالیت دولت بود. در این مدت، پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نه‌تنها به تأخیر نیفتاد، بلکه در مواردی زودتر نیز انجام شد. دولت مقتدر در میانه جنگ توانست یارانه‌ها را پرداخت کند و بیماران اورژانسی را تحت درمان قرار دهد.

سخنگوی دولت گفت: فراموش نکنیم که بیش از ۲۰۰۰ نقطه در حوزه گاز و بیش از ۷۰۰۰ نقطه در حوزه برق آسیب دید و بیش از ۱۰۰ هزار بیمار نیز در این شرایط مورد درمان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تمامی این اقدامات، خدماتی بود که دولت خدمتگزار انجام داد و مایه افتخار است. معتقدیم تداوم فعالیت دولت، مهم‌ترین تضمین برای این موضوع است.

ثبات قیمت بنزین در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان سال

مهاجرانی در رابطه با هرگونه تغییرات احتمالی در قیمت بنزین تا پایان سال، اظهار کرد: در سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری ایجاد نخواهد شد. هرگونه افزایش منابع حاصل از اصلاحات ساختاری، صرف تأمین معیشت مردم از طریق کالابرگ خواهد شد.

وی افزود: دولت تمایلی ندارد که مسائل معیشتی مردم تحت‌تأثیر قرار گیرد، اما کشور در شرایط جنگی قرار دارد و معیشت مردم نیز از اهداف این جنگ است. بنابراین، قیمت بنزین در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی افزایش نخواهد یافت و در صورت هرگونه تغییر در سایر بخش‌ها، حتماً با مردم گفت‌وگو خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: همراهی مردم، از جمله در اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو، در مدیریت مصرف بنزین مؤثر بوده است؛ به‌طوری‌که رشد مصرف بنزین از ۶ درصد به منفی ۳ درصد رسیده است.

دولت حفظ معیشت و اشتغال مردم را در اولویت قرار داده است

مهاجرانی در ادامه اظهار کرد: ایران در حال جنگ با دو قدرت بزرگ سیاسی و نظامی، یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی است. طبیعی است که طرف مقابل برای اقدامات خود نام هایی مانند «سپر آهنین» و ... انتخاب کند؛ اما آنچه اهمیت دارد، مقاومت مردم و تلاش دولت برای کاهش فشارها بر آنان است.

وی افزود: دشمن دقیقاً معیشت و سفره مردم را هدف قرار داده است و موضوعاتی مانند محاصره زمینی و دریایی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ چراکه هدف این اقدامات، زندگی مردم است.

سخنگوی دولت گفت: دولت به‌عنوان خدمتگزار مردم، در کنار آنان قرار دارد و علاوه بر اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، موضوع اشتغال پایدار و حفظ فرصت‌های شغلی را نیز با جدیت دنبال می‌کند. اگر فعالیت صنعتی تعطیل و فردی بیکار شود، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

مهاجرانی عنوان کرد: در رویکرد عدالت‌محور، اولویت‌بندی حمایت‌ها باید مانند اورژانس بیمارستان باشد؛ همان‌گونه که در اورژانس به بیماری که قادر به تنفس نیست، پیش از فردی که تب دارد رسیدگی می‌شود، دولت نیز باید بر اساس میزان فوریت نیازها اقدام کند.

وی ادامه داد: دولت تلاش می‌کند در کنار رسیدگی به معیشت مردم، برنامه‌های مربوط به اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری در حوزه کریدورها و توسعه را نیز متوقف نکند.

تداوم آموزش حضوری در اولویت دولت است

مهاجرانی اظهار کرد: سازمان امور اداری و استخدامی، بخشنامه مربوط به برگزاری آنلاین جلسات را به‌صراحت ابلاغ و دو روز کاری را مشخص کرده است.

وی افزود: در خصوص مدارس، در دولت چهار وضعیت برای تغییر الگوی طبیعی فعالیت آن‌ها در نظر گرفته شده است که شامل ناترازی انرژی، بیماری‌های همه‌گیر و جنگ می‌شود. در این شرایط، امکان بررسی آموزش حضوری یا تعطیلی مدارس وجود دارد.

سخنگوی دولت گفت: رویکرد دولت، تداوم آموزش است و آموزش حضوری و مجازی را جایگزین یکدیگر نمی‌داند؛ زیرا آموزش فرایندی جمعی است و دانش‌آموزان در کنار فراگیری درس، زندگی و تعامل در کنار یکدیگر را نیز می‌آموزند.

مهاجرانی عنوان کرد: در صورت ضرورت اتخاذ تصمیم در این زمینه، وزارت آموزش‌وپرورش تصمیم‌گیری خواهد کرد. امیدواریم با صرفه‌جویی مردم در مصرف انرژی، نیازی به تعطیلی مدارس یا مجازی شدن آموزش نباشد.

افزایش حقوق کارگران باید با توافق کارفرمایان در شورای عالی کار تصویب شود

مهاجرانی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و کارگران، اظهار کرد: دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند، اما این موضوع سازوکار و پیامدهای مشخصی دارد و باید در شورای عالی کار به تصویب برسد.

وی افزود: افزایش حقوق کارگران مستلزم برخورداری کارفرمایان از توان پرداخت است؛ این در حالی است که در شرایط جنگی، کارفرمایان در تأمین مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از محاصره اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، باید از ریزش نیروی کار نیز جلوگیری شود.

سخنگوی دولت گفت: بنابراین، موضوع افزایش حقوق باید در شورای عالی کار و با پذیرش نماینده کارفرمایان بررسی و تصویب شود.

مهاجرانی در رابطه با شایبه پرداخت‌های کلان به برخی مدیران، عنوان کرد: رئیس‌جمهور نسبت به پرداخت‌های مدیران حساسیت جدی دارد و تأکید کرده است که کارگران باید از منافع و مزایا بهره‌مند شوند و مدیری که کارایی ندارد، به هیچ عنوان نباید مورد تأیید قرار گیرد.

برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶؛ تقویت قدرت خرید با تسهیلات رفاهی

مهاجرانی ادامه داد: دولت علاقه‌مند است حقوق کارمندان و کارگران افزایش پیدا کند، اما خواسته دولت با توان و امکان تحقق آن متفاوت است و تصمیم‌گیری در این زمینه نمی‌تواند صرفاً بر اساس آرزوها انجام شود.

وی افزود: افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی خواهد شد و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود؛ اما اگر دولت امکان تحقق این موضوع را داشت، قطعاً اقدام می‌کرد.

سخنگوی دولت گفت: به دستگاه‌ها تأکید شده است تا حد امکان از طریق ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را افزایش دهند.

پیگیری مذاکرات با آمریکا با حضور فعال رئیس‌جمهور و اجماع ملی

مهاجرانی در رابطه با میزان اطلاع رئیس‌جمهور در مذاکرات با آمریکا، اظهار کرد: رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، در این زمینه کاملاً فعال و پیگیر است و برای استیفای حقوق مردم ایران از طریق دستیابی به صلحی پایدار و عزتمندانه تلاش می‌کند.

وی افزود: وزیر امور خارجه به‌عنوان نهاد اصلی دیپلماسی کشور نیز همکاری‌های خوبی با محمدباقر قالیباف دارد و این مسیر با اجماع کامل و ملی دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور در این زمینه حضور و نقش فعالی دارد و موضوع مذاکرات و تصمیمات مرتبط با آن را پیگیری می‌کند.

تقویت تاب‌آوری اجتماعی با به رسمیت شناختن سلایق مختلف و مدارا

مهاجرانی با اشاره به نقش حاکمیت و قوه مجریه در تقویت تاب‌آوری مردم و کشور، اظهار کرد: تاب‌آوری صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی نیز دارد. به رسمیت شناختن سلایق مختلف، کنار هم ایستادن، مدارا و رواداری از جمله اصولی هستند که می‌توانند تاب‌آوری اجتماعی را تقویت کنند.

وی افزود: دولت در حوزه اقتصادی نیز وظایفی بر عهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پایداری تأمین کالاهای اساسی و دارو، تقویت مبادی ورودی و خروجی کشور، افزایش ذخایر راهبردی و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را به‌درستی ادامه دهد.

سخنگوی دولت با قدردانی از فعالان بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی در ایام جنگ، بدون محاسبه سود و زیان و با وجود اینکه سودآوری از ویژگی‌های اصلی فعالیت آن است، جانانه پای ایران ایستاد. همچنین فعالیت کامیون‌داران و تسهیل عبور و مرور آنان و تأمین مواد اولیه و رفع موانع ارزی از جمله موضوعات مهم در حوزه اقتصادی است.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت همبستگی اجتماعی، ادامه داد: همان‌گونه که افراد با سلایق و دیدگاه‌های متفاوت، از جمله کسانی که درباره پوشش یکدیگر دیدگاه‌های متفاوتی دارند، در سوگ رهبر شهید، کودکان، ورزشکاران و دیگر عزیزان کنار هم ایستادند، باید برای ایران عزیزمان نیز در کنار یکدیگر بمانیم و به لطف خداوند از دشواری‌ها عبور کنیم.