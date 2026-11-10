به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر سه شنبه در درس خارج فقه، با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی، باید تحولات این حوزه را با دقت و حساسیت دنبال کنند و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

وی افزود: موضوع هسته‌ای ایران طی دو دهه گذشته همواره با فشارها و حساسیت‌های خارجی همراه بوده است وتجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشارهای غرب صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نمی‌شود و دشمنان همواره درصدد طرح بهانه‌های جدید برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران هستند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ابزار فشار سیاسی تبدیل نشود

آیت الله دری نجف آبادی با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو این نهاد بین‌المللی انتظار دارد آژانس در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود عمل کند و ضمن نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، از حقوق اعضا نیز دفاع کند.

وی ادامه داد: متأسفانه آژانس در برخی مقاطع به‌جای ایفای نقشی مستقل، تحت تأثیر فشارهای سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است؛ در حالی که این نهاد باید در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای و اقدامات غیرقانونی علیه کشورهای عضو، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: آژانس باید نسبت به پیامدهای احتمالی انتشار مواد و تشعشعات هسته‌ای هشدار دهد و اجازه ندهد به ابزاری برای توجیه اقدامات متجاوزانه و اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل تبدیل شود.

موضع ایران در قبال سلاح‌های کشتار جمعی روشن است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مبانی دینی و فقهی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی گفت: استفاده از سلاح‌های شیمیایی و تسلیحاتی که به کشتار گسترده انسان‌های بی‌گناه، زنان و کودکان منجر می‌شود، بر اساس مبانی اسلامی ممنوع و حرام است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اعتقادی و فقهی خود، موضع روشنی در این زمینه داشته و برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای نداشته است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: با توجه به تجربه حمله آمریکا به عراق به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی، ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود این سلاح‌ها بهانه‌ای برای حمله نظامی و اشغال عراق شد، اما بعدها مشخص شد این ادعاها مبنای معتبری نداشته است.

وی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام را نیز نمونه دیگری از بدعهدی طرف‌های غربی دانست و تأکید کرد: نمی‌توان بدون توجه به سوابق و رفتارهای گذشته کشورهای غربی، صرفاً به وعده‌های آنان اعتماد کرد.

زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی نباید نادیده گرفته شود

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در غرب آسیا تصریح کرد: اگر قرار است منطقه از تسلیحات هسته‌ای پاک‌سازی شود، این موضوع باید همه کشورها، به‌ویژه رژیم صهیونیستی را نیز شامل شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: نمی‌توان از یک‌سو جمهوری اسلامی ایران را به محدودیت‌های هسته‌ای ملزم کرد و از سوی دیگر، در برابر زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی سکوت کرد؛ ازاین‌رو عاری‌سازی منطقه از هرگونه سلاح هسته‌ای باید به‌صورت جدی در عرصه دیپلماسی و مناسبات بین‌المللی دنبال شود.

انسجام ملی؛ پشتوانه اصلی قدرت بازدارندگی

وی حضور و حمایت مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست و گفت: انسجام ملی، آگاهی عمومی و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، سرمایه‌ای بزرگ و حتی مؤثرتر از بسیاری از ابزارهای نظامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: قدرت واقعی کشور تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه پشتوانه مردمی، توان اقتصادی، پیشرفت علمی و اقتدار سیاسی نیز در شکل‌گیری قدرت ملی و بازدارندگی نقش اساسی دارند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: باید اقتصاد ملی را تقویت کنیم، با فساد به‌صورت جدی مقابله داشته باشیم، توسعه علمی و فناوری را شتاب دهیم و توان نیروهای مسلح را ارتقا بخشیم.

وی افزود: روحانیت، مسئولان و مردم باید با انسجام، همدلی و هم‌افزایی در مسیر تقویت کشور حرکت کنند و از تمام ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای عبور از شرایط دشوار بهره بگیرند.

دیپلماسی فعال و همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش روابط با کشورهای همسو را از دیگر راهکارهای تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: ارتباط مؤثر با کشورهایی همچون روسیه و چین و بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌ها و مجموعه‌های بین‌المللی نظیر سازمان همکاری شانگهای و بریکس باید با جدیت دنبال شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید از تمام فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین‌الملل استفاده کند و در کنار تقویت توان داخلی، ظرفیت‌های بین‌المللی را نیز در مسیر تأمین منافع ملی به کار گیرد.

وی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت راهبردی تنگه هرمز از جمله ظرفیت‌هایی است که باید با نگاه دقیق و در چارچوب منافع و امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: لازم است برای وضعیت‌های اضطراری و تهدیدهای جدی برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و بین‌المللی کشور برای صیانت از منافع ملی به کار گرفته شود.