به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، جزئیات برنامه زمان‌بندی پرداخت وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و ضوابط اجرایی آن را اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه، دانشجویان متقاضی باید از ۱۳ آبان تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده برای هر نوع وام، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir/ اقدام کنند.

همچنین تأیید ثبت درخواست وام حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از ثبت، از طریق پیامک به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ثبت درخواست وام منوط به تأیید اطلاعات دانشجویان

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، صرفاً دانشجویانی که اطلاعات هویتی و تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آنها در سامانه صندوق تأیید شده باشد، امکان تشکیل پرونده و ثبت درخواست وام را خواهند داشت.

از این رو، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظف شده‌اند پیش از آغاز ثبت‌نام وام‌ها، نسبت به تبادل و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات آموزشی دانشجویان در درگاه سامانه پامتکس سازمان امور دانشجویان اقدام کنند و این فرآیند را تا پایان ثبت‌نام وام به‌صورت برخط یا روزانه ادامه دهند.

اولویت پرداخت وام با دانشجویان کم‌بضاعت

در این بخشنامه، مسئولیت کنترل و صحت‌سنجی مدارک، سند تعهد، وضعیت اشتغال، شرایط ضامنین، سقف دریافت وام و تأیید یا رد درخواست‌ها در چارچوب اعتبارات تخصیصی هر دانشگاه، بر عهده کارشناسان معاونت دانشجویی دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

صندوق رفاه دانشجویان همچنین تأکید کرده است معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها در فرآیند تأیید نهایی درخواست‌ها، توجه ویژه‌ای به دانشجویان مستعد کم‌بضاعت و دانشجویان دارای دهک‌های درآمدی یک تا پنج داشته باشند.

بر اساس این بخشنامه، دانشگاه‌ها موظف‌اند پس از پایان دوره پرداخت وام، تمامی درخواست‌های دانشجویان را در سامانه تعیین تکلیف کرده و نسبت به تأیید یا رد آنها اقدام کنند.

ثبت سند تعهد محضری برای دریافت نخستین وام الزامی است

مطابق اعلام صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای نخستین بار متقاضی دریافت وام هستند، باید اطلاعات سند تعهد محضری خود را در سامانه ثبت کنند.

این اسناد باید دارای شماره شناسه مخصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و رمز تصدیق مطابق سند پیوست بخشنامه باشند.

همچنین اعتبار وام‌های تحصیلی، ضروری، شهریه و مسکن برای هر دانشگاه به‌صورت جداگانه تخصیص می‌یابد و دانشگاه‌ها موظف‌اند در چارچوب اعتبارات تعیین‌شده نسبت به تأیید درخواست‌ها اقدام کنند. در صورت اتمام اعتبار، درخواست‌های مازاد و دانشجویان فاقد شرایط باید رد شوند.

وام به دانشجویان شاغل و بورسیه پرداخت نمی‌شود

در بخش دیگری از بخشنامه، با اشاره به ممنوعیت پرداخت وام به دانشجویان بورسیه و شاغل مطابق آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی، بر ضرورت اولویت‌بندی دانشجویان غیرشاغل، کم‌بضاعت، دارای دهک درآمدی پایین و دانشجویان سرآمد تأکید شده است.

همچنین ثبت شماره شبای بانکی ۲۴ رقمی به نام خود دانشجو در سامانه یکپارچه صندوق الزامی است. دانشجویان باید شماره شبا را بدون حروف IR و صرفاً با اعداد انگلیسی ثبت کرده و از فعال بودن حساب بانکی و مسدود نبودن آن اطمینان حاصل کنند.

صندوق رفاه دانشجویان مسئولیتی در قبال مغایرت، اشتباه یا نقص اطلاعات بانکی ثبت‌شده و مشکلات ناشی از آن در فرآیند پرداخت وام نخواهد داشت.

وام تحصیلی دانشجویان متأهل دو برابر می‌شود

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل حداکثر دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد خواهد بود. در صورتی که زوجین هر دو دانشجو و واجد شرایط دریافت وام باشند، وام تحصیلی متأهلی به هر دو نفر تعلق می‌گیرد.

همچنین افزایش ۵۰ درصدی مبلغ وام تحصیلی برای دانشجویان دارای ویژگی‌های خاص، مطابق بندهای تعیین‌شده در آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی، صرفاً به دانشجویان مجرد اختصاص خواهد داشت.

شرایط دریافت وام شهریه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

در این بخشنامه، پرداخت وام مازاد شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز معرفی‌شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که کد ملی آنها در سامانه بارگذاری شده است، در اولویت قرار دارد.

ثبت هم‌زمان وام مازاد شهریه و وام شهریه برای دانشجویان تحت پوشش امکان‌پذیر نیست. این دانشجویان برای دریافت وام مذکور نیازی به ارائه معرفی‌نامه به دانشگاه و بارگذاری سند تعهد در سامانه صندوق ندارند و بررسی و تأیید مبلغ شهریه آنها بر عهده دانشگاه خواهد بود.

سقف وام با یک ضامن به ۳۰۰ میلیون تومان رسید

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، دانشجویان می‌توانند با معرفی یک نفر ضامن از میان کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دارندگان پایه قضایی، سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز و کارکنان استخدامی نیروهای مسلح، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از وام‌های صندوق رفاه دانشجویان بهره‌مند شوند.

در صورت نداشتن ضامنین مذکور، دانشجو می‌تواند با معرفی یک ضامن از میان کارکنان قراردادی دارای شناسه کارمندی دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دائم بانک‌ها، بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و مشمولان دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران، تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از وام‌های صندوق استفاده کند.

همچنین دانشجویان برای دریافت وام بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باید یک ضامن دیگر به همراه گواهی کسر از حقوق معرفی و مدارک مربوطه را در سامانه صندوق بارگذاری کنند.

وام ودیعه مسکن متأهلی برای دانشجویان غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وام ودیعه مسکن متأهلی برای دانشجویان غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت این وام به سایر دانشجویان، در صورت وجود اعتبار، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس بخشنامه، بازپرداخت وام ودیعه مسکن مطابق ضوابط آیین‌نامه به‌صورت یکجا انجام می‌شود و دانشگاه‌ها موظف‌اند این موضوع را به دانشجویان اطلاع‌رسانی کنند.

همچنین با توجه به افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن، بررسی سقف سند تعهد و دریافت گواهی کسر از حقوق پیش از ثبت و تأیید وام از سوی کارشناسان ادارات رفاه دانشگاه‌ها الزامی است.

اعلام شرایط وام‌های عتبات و حج عمره در آینده

صندوق رفاه دانشجویان در این بخشنامه اعلام کرده است شرایط و زمان ثبت‌نام متقاضیان وام زیارت عتبات عالیات و حج عمره متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین در صورت عدم امکان واریز وام به حساب دانشجو یا دانشگاه به دلیل مسدود یا راکد بودن حساب، مغایرت اطلاعات بانکی یا اشتباه در شماره حساب، دانشگاه موظف است فرم برگشت وام را مطابق ضوابط صندوق تکمیل و از طریق اتوماسیون اداری ارسال کند.

در پایان این بخشنامه، امکان ویرایش اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجویان از جمله وضعیت تأهل، شماره حساب و شبا، شماره تماس، نشانی، کد پستی، شماره دانشجویی و سال و ترم تحصیلی برای کاربران ادارات رفاه دانشگاه‌ها فراهم شده است.

کارشناسان ادارات رفاه دانشگاه‌ها همچنین می‌توانند در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات شناسنامه‌ای و برخی اطلاعات تحصیلی، درخواست مربوطه را همراه با مستندات از طریق سامانه برای کارشناسان صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.