عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار در نظام سلطه دارند و یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند»، اظهار کرد: واقعیت آن است که در مقاطع مختلف تاریخی و سیاسی، برخی حکمرانان، سیاستمداران و افرادی که در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت داشته‌اند، به دلیل اشتباهات محاسباتی، خود و حتی کشور را در معرض خسارت‌هایی قرار داده‌اند که در مواردی جبران‌ناپذیر بوده است.

خطاهای محاسباتی هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌کنند

وی افزود: در ادوار مختلف تاریخی، نمونه‌های متعددی از این اشتباهات محاسباتی وجود دارد. آنچه در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق اتفاق افتاد، یکی از این نمونه‌هاست؛ جایی که بدون لحاظ کردن همه معیارها و مؤلفه‌های مؤثر و با نگاهی تک‌عاملی، تلاش شد مسائل کشور پیش برده شود. در نهایت، آمریکایی‌ها با بهره‌گیری از یک جریان سیاسی در خارج و داخل ایران، نه‌تنها به مصدق، بلکه به کل کشور ایران خسارت وارد کردند و با وجود ملی شدن صنعت نفت، اجازه ندادند ملت ایران اهداف و خواسته‌های خود را دنبال کند.

مقتدایی ادامه داد: در سالیان گذشته نیز برخی از افرادی که در جایگاه مسئولیت‌های کلان کشور قرار داشتند، بر این باور پافشاری می‌کردند که اگر ایران در برابر آمریکا کوتاه بیاید، آمریکایی‌ها حاضر خواهند شد جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند. نمونه این رویکرد را می‌توان در موضوع برجام مشاهده کرد؛ با وجود همه پیش‌بینی‌ها و مخالفت‌های قابل توجه، این فرصت در اختیار این دیدگاه قرار گرفت تا مسیر مذاکره و توافق نیز آزموده شود، اما نتیجه این تجربه عملاً نشان داد که خوی استکباری آمریکا و رفتار غیرمنصفانه و غیرمتعهدانه آن همچنان پابرجاست و دستاورد قابل اتکایی برای ایران حاصل نشد.

تجربه‌های جهانی، بی‌اعتمادی به آمریکا را اثبات می‌کنند

وی با اشاره به تجربه‌های دیگر کشورها تصریح کرد: این نمونه‌ها تنها به تاریخ ایران محدود نمی‌شود. آنچه برای قذافی در لیبی اتفاق افتاد و در نهایت بدعهدی آمریکایی‌ها در قبال او، همچنین تحولات ونزوئلا و آنچه بر سر منابع و داشته‌های مردم این کشور آمد، از دیگر مصادیق روشن این واقعیت است. در نهایت، منابع و ظرفیت‌های ملی ونزوئلا در معرض تصاحب و به تعبیر دقیق‌تر، غارت از سوی آمریکایی‌ها قرار گرفت.

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در دوران معاصر نیز ده‌ها نمونه دیگر در سطح جهان وجود دارد که همگی نشان می‌دهند نمی‌توان به وعده‌ها و رفتارهای آمریکا اعتماد کرد و تصمیم‌گیری درباره منافع ملی را بر پایه امید به تغییر رفتار این کشور بنا نهاد.

ایران باید بر توان داخلی تکیه کند

مقتدایی در ادامه، گفت: امروز ما در شرایط پس از جنگ با آمریکا و در موقعیت شکست آمریکا در برابر ایران قرار داریم. این شکست صرفاً در صحنه نبرد نظامی قابل بررسی نیست، بلکه در عرصه ملاحظات و معادلات داخلی آمریکا نیز نمودهایی از آن آشکار شده است. شکست حزب ترامپ در انتخابات، بیانگر واقعیتی مهم است که باید آن را به‌ درستی در محاسبات سیاسی کشور لحاظ کنیم.

وی افزود: در چنین شرایطی باید با خودباوری، اتکا به دانش بومی، تکیه بر ظرفیت‌ها و داشته‌های داخلی و بهره‌گیری از توان درون‌زای ملت ایران حرکت کنیم. البته این رویکرد به معنای نادیده گرفتن ظرفیت همکاری با سایر ملت‌های جهان نیست؛ بلکه می‌توان با اتکا به توان ملی و همراهی ملت‌های دیگر، مسیر تأمین منافع کشور را با قدرت بیشتری دنبال کرد.

رسانه‌های آمریکا به‌ دنبال ایجاد خطای محاسباتی هستند

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تلاش رسانه‌های آمریکایی برای اثرگذاری بر فضای داخلی ایران، اظهار کرد: اگر کسانی امروز همان سخنانی را مطرح کنند که پیش از جنگ درباره آمریکا و ضرورت اعتماد و برقراری رابطه با این کشور مطرح می‌شد، در واقع دچار عقب‌ماندگی سیاسی شده‌اند.

مقتدایی ادامه داد: واقعیت مسلم این است که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و علاوه بر آن، در مواجهه با ایران نیز با شکست مواجه شده‌اند. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران اکنون در جایگاه ارتقایافته‌ای قرار دارد و باید این موقعیت را با هوشیاری، انسجام و تصمیم‌گیری دقیق حفظ و تقویت کند.

وی با بیان اینکه غول‌های رسانه‌ای آمریکا در شرایطی که شکست این کشور در کاخ سفید و تنگه هرمز قابل لاپوشانی نیست، تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای، اهداف خود را دنبال کنند، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این جریان رسانه‌ای، ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و ملت ایران است تا از این طریق بتوانند مسیر تحولات را به نفع خود تغییر دهند.

مسئولان و مردم باید هوشیاری خود را حفظ کنند

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: البته هوشیاری مردم ایران، یکپارچگی ذهنی و فکری مسئولان و پیروزی‌های پی‌درپی در ابعاد مختلف، تاکنون مانع از آن شده است که آمریکا به نتایج دلخواه خود دست پیدا کند. با این حال، هفته‌ها و ماه‌های آینده برای تثبیت هرچه بیشتر پیروزی‌های ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با دقت و هوشمندی این مقطع را پشت سر بگذاریم.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی هیچ‌کس نباید به بلندگوی آمریکا و خواسته‌های آن تبدیل شود؛ چراکه در این صورت، منافع ملت ایران نادیده گرفته خواهد شد و حتی ممکن است این منافع قربانی محاسبات و اهداف طرف مقابل شود.

مقتدایی در پایان تصریح کرد: امروز منافع ملت ایران در مسیر تحقق قرار دارد و ما توانسته‌ایم قدرت و اراده خود را به آمریکا تحمیل کنیم. بنابراین، نباید اجازه داد کسی با اتخاذ مواضع نادرست و محاسبات اشتباه، راه تنفس را برای آمریکایی که در برابر اراده ملت ایران با تنگنا و شکست مواجه شده است، باز کند. حفظ انسجام ملی، هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن و پرهیز از هرگونه خطای محاسباتی، ضرورتی اساسی برای تثبیت دستاوردها و صیانت از منافع ملت ایران است.