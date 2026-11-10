بهروز مرادپور ددر گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار ایستگاه‌های هواشناسی لرستان، اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اول مهرماه، تا ۱۸ آبان‌ماه، میانگین بارندگی دریافتی لرستان به ۹۷.۴ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت مشابه، معادل ۴۱.۷ میلی‌متر، حدود ۱۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد که بیانگر ثبت بارش‌هایی فراتر از شرایط نرمال بلندمدت در این بازه زمانی است.

شول‌آباد و سپیددشت در صدر ایستگاه‌های پربارش

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به توزیع مکانی بارش‌ها در سطح استان تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی تجمعی از ابتدای سال زراعی تاکنون در ایستگاه شول‌آباد با ۲۹۵.۳ میلی‌متر و پس از آن در سپیددشت با ۲۴۸.۹ میلی‌متر ثبت شده است.

مرادپور ادامه داد: ایستگاه‌های ازنا با ۱۳۲.۴ میلی‌متر، الیگودرز با ۱۳۱.۸ میلی‌متر و خرم‌آباد با ۶۱.۴ میلی‌متر نیز در رتبه‌های بعدی میزان بارندگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه توزیع بارش در نقاط مختلف استان یکسان نبوده است، گفت: مناطق شرقی و ارتفاعات لرستان، به‌ویژه شول‌آباد و سپیددشت، بارندگی تجمعی بیشتری را نسبت به برخی دیگر از مناطق استان تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قابل‌توجه بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، ارزیابی دقیق وضعیت منابع آبی استان مستلزم بررسی تداوم بارش‌ها در ماه‌های آینده و توجه به توزیع زمانی و مکانی آن‌هاست.