به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس، جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که وزیران دفاع کشورهای عضو در بیست‌وسومین نشست شورای دفاع مشترک که امروز (سه‌شنبه) در منامه برگزار شد، با افتتاح یک فرماندهی پیشرفته برای فرماندهی نظامی یکپارچه در کویت و اختصاص نیروهای مناسب به آن موافقت کردند.

این نشست به ریاست عبدالله بن حسن النعیمی، وزیر دفاع بحرین و رئیس دوره‌ای شورای دفاع مشترک، و با حضور وزیران دفاع کشورهای عضو برگزار شد.

البدیوی با اشاره به حمایت رهبران کشورهای عضو از تقویت همکاری‌های نظامی مشترک، تاکید کرد که هماهنگی دفاعی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده و حفاظت از امنیت و حاکمیت این کشورها اهمیت دارد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ادامه مواضع خصمانه ای علیه ایران و انصارالله یمن اتخاذ کرد.