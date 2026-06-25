نشست شیخ نشینان با آمریکا؛ الزیانی و روبیو چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از آغاز نشست مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خبر دادند.

عبداللطیف رشید الزیانی وزیر امور خارجه بحرین گفت: ما از تلاش‌هایی که منجر به توقف خصومت‌ها و امضای یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران شد، استقبال می‌کنیم.

وی افزود: ما از اعلام سلطان‌نشین عمان مبنی بر ایجاد یک کریدور موقت برای کشتی‌هایی که مایل به عبور از تنگه هستند، استقبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه بحرین اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشتاقانه منتظر فصل جدیدی بر اساس احترام به حاکمیت و حفاظت از مسیرهای دریایی هستند.

وزیر خارجه بحرین گفت: امنیت کشورهای خلیج فارس غیرقابل تفکیک است. این زمان حساسی برای منطقه است و ما پیشنهاد گسترش همکاری خود با آمریکا را می‌دهیم.

وی مدعی شد: حملات ایران یک آزمایش بود و مقاومت و قدرت نهادها و جوامع ما را نشان داد.

او ادعا کرد: پس از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران، کورسوی امیدی برای منطقه وجود دارد. ایران باید به تعهدات خود ذیل یادداشت تفاهم پایبند باشد.

وی گفت: ما از اعلامیه سلطان‌نشین عمان در مورد عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال می‌کنیم.

از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: اتحاد ما در تحولات اخیر آزمایش شده و از آن سربلند بیرون آمده است. جلسه امروز ما مهم است و هدف مشترک ما ثبات و امنیت در منطقه است.

وی افزود: اکنون وارد مرحله جدیدی می‌شویم که امیدواریم به صلح منجر شود. واشنگتن به دنبال ایجاد گفتگوی سازنده‌ای است که منجر به توافق با ایران شود. واشنگتن با کمک شرکای خود به دنبال ایجاد گفتگوی سازنده‌ای خواهد بود که منجر به توافق با ایران شود.

روبیو مدعی شد: اگر ایران می‌خواهد از صدور ایدئولوژی خود دست بردارد و بر رفاه مردم خود تمرکز کند، ایالات متحده آماده است تا در این امر به آن کمک کند. تنگه هرمز آبراهی است که هیچ کشوری مالک آن نیست. هیچ کشوری حق ندارد از تنگه هرمز عوارض عبور و مرور وضع کند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: منافع شرکای ما در منطقه باید در هر توافقی در نظر گرفته شود. ما مایلیم تأکید کنیم که هر تصمیمی که در مذاکرات با ایران گرفته شود، منافع متحدان ما در منطقه را حفظ خواهد کرد. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که توافقات حاصل شده با منافع شرکای ما در منطقه مغایرت نداشته باشد.

روبیو افزود: ترامپ به گشودگی به سوی صلحی که امنیت و رفاه کشورهای منطقه را تضعیف نکند، متعهد است. رئیس جمهور ترامپ بر تمایل خود به صلحی که امنیت و رفاه ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس را تضمین کند، تأکید می‌کند.