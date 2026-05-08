  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

آیا شیخ نشینان آسمان خود را به روی آمریکا گشوده اند؟

آیا شیخ نشینان آسمان خود را به روی آمریکا گشوده اند؟

ریاض به گزارش وال استریت ژورنال که مدعی شده بود عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس با قرار دادن آسمان خود در اختیار آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده‌اند، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت خارجه عربستان به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال که مدعی شده بود ریاض و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس با قرار دادن آسمان خود در اختیار آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده‌اند، واکنش نشان داد.

رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان در امور دیپلماتیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عربستان همچنان موضع خود را در حمایت از آرامش، اجتناب از تشدید تنش و پشتیبانی از مذاکرات و تلاش‌ها برای کاهش تنش ادامه می‌دهد.

قرملی افزود: عربستان همچنان درباره گزارش‌های رسانه‌ای هشدار می‌دهد که به منابع ناشناس نسبت داده شده و برخی مدعی هستند این منابع سعودی هستند. این گزارش‌ها با موضع ثابت کشور عربستان که حمایت از ثبات و صلح است، مغایرت دارد.

کد مطلب 6823748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها