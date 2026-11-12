به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هواپیماسازی بوئینگ در پی مواجهه با چالش‌های متعدد در مسیر افزایش تولید هواپیماهای تجاری، قصد دارد ۵ درصد از نیروی کار این بخش را تعدیل کند؛ تصمیمی که در ادامه مشکلات تولیدی این شرکت و بازنگری در برنامه‌های افزایش ظرفیت کارخانه‌ها و زنجیره تأمین اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، استفانی پوپ، رئیس بخش هواپیماهای تجاری شرکت بوئینگ (BA.N)، روز دوشنبه در یادداشتی داخلی خطاب به کارکنان اعلام کرد که این بخش قصد دارد حدود ۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بوئینگ برای افزایش نرخ تولید هواپیماهای مسافربری با موانع و محدودیت‌های متعددی مواجه است.

پوپ در این یادداشت با اشاره به توضیحات ارائه‌شده در گزارش درآمد سه‌ماهه سوم شرکت، تأکید کرد که بوئینگ ناچار است سرعت افزایش نرخ تولید را تعدیل کند تا کارخانه‌ها و شرکای زنجیره تأمین فرصت بیشتری برای دستیابی به ثبات عملیاتی داشته باشند. وی در این زمینه نوشت: «همان‌طور که در گزارش درآمد سه‌ماهه سوم اعلام کردیم، باید سرعت افزایش نرخ تولید را تعدیل کنیم تا به کارخانه‌ها و شرکای زنجیره تأمین خود فرصت بیشتری برای رسیدن به ثبات بدهیم. تنظیم برنامه‌های تولید و کاهش تعداد هواپیماهای تولیدی، منجر به مازاد نیرو در مجموعه ما شده است.»

پس از انتشار این خبر، سهام بوئینگ در معاملات بعدازظهر با کاهش کمتر از یک درصدی مواجه شد.

بر اساس جزئیات این یادداشت، برنامه کاهش نیروی انسانی از دو مسیر دنبال خواهد شد؛ نخست، عدم جایگزینی کارکنانی که از مجموعه جدا می‌شوند و دوم، اجرای تعدیل اجباری نیروها. همچنین، ابلاغیه‌های مربوط به تعدیل کارکنان زودتر از ماه دسامبر صادر نخواهد شد. این در حالی است که بوئینگ در بسیاری از ایالت‌های آمریکا موظف است کارکنان خود را دست‌کم ۶۰ روز پیش از اجرای تعدیل نیرو از این تصمیم مطلع کند.

تأخیر در تولید هواپیماهای ۷۳۷ و ۷۸۷

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بوئینگ طی ماه‌های اخیر با دشواری‌هایی در تحقق اهداف تولید و تحویل هواپیماهای خود روبه‌رو بوده است. کلی اورتبرگ، مدیرعامل بوئینگ، ماه گذشته در گفتگو با تحلیلگران اعلام کرد که این شرکت در سال جاری میلادی به اهداف تعیین‌شده برای تولید و تحویل هواپیماهای جت مدل ۷۳۷ دست پیدا نخواهد کرد.

بر اساس برنامه جدید این شرکت، بوئینگ اکنون پیش‌بینی می‌کند که در اوایل سال ۲۰۲۷ به ظرفیت تولید ماهانه ۴۷ فروند هواپیمای ۷۳۷ برسد؛ این در حالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت این سطح از تولید تا تابستان سال ۲۰۲۶ محقق شود. به این ترتیب، دستیابی به هدف تعیین‌شده برای افزایش تولید این هواپیما با تأخیر مواجه شده است.

از سوی دیگر، مدیرعامل بوئینگ اعلام کرده است که جریان نقدینگی آزاد این شرکت نیز تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰ میلیارد دلار نخواهد رسید؛ پیش‌بینی‌ای که یک سال دیرتر از برآورد تحلیلگران بازار است. دستیابی به این سطح از جریان نقدینگی آزاد برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد و به‌عنوان یکی از نقاط عطف اساسی در مسیر بهبود وضعیت مالی بوئینگ ارزیابی می‌شود.

این شرکت در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از بحران‌ها و حواشی مواجه بوده که به اعتبار تجاری آن آسیب وارد کرده و در کنار افزایش بدهی‌های سنگین، موجب تشدید نظارت نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های آن شده است. در چنین شرایطی، بازگشت به ثبات مالی و عملیاتی و دستیابی به اهداف تولیدی، از مهم‌ترین اولویت‌های بوئینگ محسوب می‌شود.

در این میان، هواپیمای باریک‌پیکر ۷۳۷ به دلیل سهم قابل‌توجهی که در درآمد نقدی بوئینگ دارد، جایگاه راهبردی در برنامه‌های احیای این شرکت پیدا کرده است. این مدل از هواپیماهای محبوب و پرفروش بوئینگ به شمار می‌رود و افزایش ظرفیت تولید آن یکی از عوامل کلیدی در بهبود عملکرد مالی و بازسازی وضعیت تجاری این شرکت محسوب می‌شود.

با وجود این، مشکلات تولیدی بوئینگ تنها به مدل ۷۳۷ محدود نمی‌شود. این شرکت در مسیر افزایش تولید هواپیمای پهن‌پیکر ۷۸۷ نیز با چالش‌هایی مواجه شده و نتوانسته است مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده، ظرفیت تولید این مدل را از هشت فروند به ۱۰ فروند در ماه افزایش دهد.

همچنین، همان‌طور که خبرگزاری رویترز ماه گذشته برای نخستین بار گزارش داد، برنامه‌های تولید هواپیماهای مدل ۷۶۷ و ۷۷۷ بوئینگ نیز با اختلالاتی مواجه شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده گستردگی چالش‌های تولیدی این شرکت در بخش هواپیماهای تجاری است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت رسمی بوئینگ، بخش هواپیماهای تجاری این شرکت که در سیاتل مستقر است، تا دسامبر ۲۰۲۵ در مجموع ۵۰ هزار و ۴۹۴ کارمند داشته است. با توجه به برنامه اعلام‌شده برای کاهش ۵ درصدی نیروی انسانی، این بخش در آستانه اجرای یکی از برنامه‌های تعدیل نیروی خود قرار گرفته است.

بوئینگ ۵ درصد از کارکنان بخش هواپیماهای تجاری خود را تعدیل می‌کند

در همین حال، تعدادی از کارکنان بوئینگ اعلام کرده‌اند که پیش از انتشار یادداشت داخلی روز دوشنبه، نگرانی‌هایی درباره احتمال تعدیل نیرو در این شرکت وجود داشته و بسیاری از کارگران انتظار داشتند که چنین تصمیمی در آینده نزدیک اعلام شود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که بوئینگ هم‌زمان با تلاش برای بازگرداندن ثبات به زنجیره تأمین، افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای پرفروش و بهبود جریان نقدینگی، با چالش‌هایی در مدیریت هزینه‌ها و نیروی انسانی مواجه است؛ شرایطی که تعدیل ۵ درصدی کارکنان بخش هواپیماهای تجاری را به یکی از اقدامات این شرکت برای تطبیق ساختار نیروی انسانی با برنامه‌های بازنگری‌شده تولید تبدیل کرده است.