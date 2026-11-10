به گزارش خبرنگار مهر، امیرپویان کنشلو تنها ملی‌پوش دوچرخه سواری کشورمان در بخش تایم تریل و استقامت جاده بازیهای المپیک جوانان داکار در جایگاه های بیست و چهارم و سی ام قرار گرفت.

رکابزن جوان ایران در مسابقه استقامت جاده که رقابت در مسافت ۷۶.۵ کیلومتر برگزار شد، با ثبت زمان یک ساعت و ۴۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه و اختلاف یک دقیقه و ۳۴ ثانیه نسبت به نفر نخست، در جایگاه سی‌ام قرار گرفت.

در این مسابقه، دان ویلمسن از بلژیک با ثبت زمان یک ساعت و ۴۷ دقیقه و ۴ ثانیه عنوان نخست را به دست آورد و نمایندگان روسیه و استرالیا به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رقابت استقامت جاده پسران، ۳۹ دوچرخه‌سوار حضور داشتند که ۳۳ نفر موفق به عبور از خط پایان شدند و ۶ ورزشکار نیز مسابقه را به پایان نرساندند.

در ادامه امیرپویان امروز در ماده تایم تریل انفرادی به مصاف ۳۸ رکابزن رفت. وی با زمان ۱۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه و ایستادن در جایگاه بیست و چهارم به کار خود پایان داد.

کنشلو در بین رکابزنان آسیایی حاضر در این ماده سوم شد. در این ماده نمایندگان اسلوونی، ایتالیا و بلژیک اول تا سوم شدند.