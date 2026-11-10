صفرعلی برکات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای آمادگی برای عبور از پیک زمستان ۱۴۰۵ و مقابله با بحران احتمالی قطعی گاز، پروژه‌های نصب و تقویت ترانسفورماتورهای برق در سطح شهرستان اسفراین اجرا شده است.

وی افزود: کارکنان مدیریت توزیع برق شهرستان اسفراین در ساعات اداری و غیراداری برای اجرای این پروژه‌ها پای کار آمده‌اند تا با تقویت زیرساخت‌های شبکه، زمینه تأمین برق پایدار و عبور از شرایط بحرانی زمستان فراهم شود.

برکات با اشاره به جذب اعتباری معادل ۱۰ سال تصریح کرد: با تلاش همکاران بخش بهره‌برداری و برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات لازم برای آمادگی شبکه برق شهرستان و عبور از پیک زمستان در دستور کار قرار گرفته است.