به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی، معاون دفتر مدیریت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، در تشریح جزئیات فعالیت‌های این دفتر گفت: ارزیابی مجموعه ستاد سازمان همه‌ساله از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس شاخص‌های اختصاصی و عمومی تمامی دستگاه‌ها انجام می‌شود. خوشبختانه سال گذشته سازمان اوقاف توانست در مجموع دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رتبه برتر را کسب کند و در شاخص‌های عمومی — که شامل بیش از ۱۴۰ عنوان در حوزه‌های امور اداری و منابع انسانی، برنامه و بودجه، مالی، فرهنگی و... است — حائز رتبه برتر شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی «نظام جامع مدیریت عملکرد» در مجموعه اوقاف افزود: ما این ارزیابی را بومی‌سازی کرده و به ستاد و استان‌ها تسری داده‌ایم. این سیستم به ما اجازه می‌دهد علاوه بر ارزیابی کلان دستگاه، مدیران کل و رؤسای ادارات را نیز بر اساس شاخص‌های دقیق ارزیابی کنیم.

معاون دفتر مدیریت عملکرد اوقاف، شاخص‌های ارزیابی مدیران را شامل ۱۶ آیتم کلیدی دانست و تصریح کرد: میزان تسلط، قدرت تجزیه و تحلیل، خلاقیت و ابتکار، اقتدار و برنامه‌ریزی، خرد جمعی، تسلط بر قوانین و مقررات، استفاده از فناوری‌های روز، سواد رسانه‌ای، تسلط به سامانه اتوماسیون، اجرای دقیق برنامه‌ها و پیگیری دستورات ابلاغی از سوی ستاد»* از جمله شاخص‌هایی است که عملکرد مدیران و رؤسای ادارات بر مبنای آن‌ها سنجیده می‌شود.

از نظارت‌های برنامه‌محور تا بیش از ۷۰ مورد بازرسی ویژه میدانی

در حوزه بازرسی، ضیایی به تنوع مدل‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: بخشی از بازرسی‌ها بر اساس دستور مستقیم رئیس سازمان انجام می‌شود و بخشی دیگر برنامه‌محور هستند؛ مانند نظارت بر رویدادهای بزرگی همچون طرح آرامش بهاری، خیمه معرفت اربعین، هفته وقف، مسابقات قرآن و غیره که بر اساس آن‌ها به استان‌ها امتیاز داده می‌شود.

وی با تأکید بر بخش اصلی بازرسی‌های ویژه افزود: از زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی تاکنون، اکثر استان‌ها بیش از دو بار به صورت حضوری مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و بقاع متبرکه و موقوفات آن‌ها رصد شده‌اند. با توجه به پراکندگی موقوفات، در برخی استان‌ها بازدیدهای سالانه داریم و در مجموع طی این سال‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ مورد بازرسی ویژه انجام شده است.

ضیایی با اشاره به ترکیب تیم‌های بازرسی متشکل از کارشناسان حوزه‌های اجارات، ثبتی، حقوقی، فرهنگی و مالی خاطرنشان کرد: خروجی این بازدیدها ضمن ارائه به ریاست محترم سازمان و اخذ رهنمودهای ایشان، تا حصول نتیجه نهایی از طریق رده‌های تخصصی در ستاد و استان پیگیری می‌شود تا نقاط قابل بهبود و مشکلات مرتفع گردد.

شفافیت در پاسخگویی به شکایات و کسب رتبه برتر در سامانه فوریت‌های اداری (فواد)

معاون دفتر مدیریت عملکرد اوقاف، پاسخگویی به شکایات را نشانه‌ای بارز از شفافیت سازمان دانست و گفت: ارباب‌رجوع انتظار دارد گزارش یا درخواست خود را مستقیماً به مجموعه‌ای نظارتی که زیر نظر رئیس سازمان است ارائه دهد. از ابتدای سال جاری و با توجه به شرایط کشور، بیش از ۲۷۰ مورد مراجعه حضوری افراد را داشته‌ایم. این به معنای وجود مشکل نیست، بلکه ویترینی از شفافیت اوقاف است تا هر شخص اگر حق و حقوقی دارد، با اطمینان پیگیری کند.

وی به فعال بودن سامانه‌های مختلف نظارتی اشاره کرد و افزود: سامانه سامد (مربوط به نهاد ریاست جمهوری و ارتباطات مردمی) سامانه ۱۳۶ (گزارش‌ها و شکایات ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور) سامانه پاسخگویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سامانه اختصاصی بازسازی‌شده توسط سازمان اوقاف از جمله این سامانه ها هستند.

ضیایی همچنین به ابلاغ سامانه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان سامانه ۱۲۸ یا فوریت‌های اداری (فواد) با تأکید معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: اگر ارباب‌رجوع در مراجعه به ادارات با تعطیلی یا نقص خدمت مواجه شود، بلافاصله از طریق سامانه فواد ارتباط برقرار