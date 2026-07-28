به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده در جریان بازدید مدیرکل بازرسی، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استانداری قم از آبفای استان، با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از فرآیندهای خدمترسانی اصلاح و غیرحضوری شده است، بهگونهای که متقاضیان میتوانند درخواستهای خود را از طریق تلفن 122، دفاتر پیشخوان و سامانههای الکترونیکی ثبت کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از50 درصد از خدمات شرکت آب و فاضلاب به صورت غیرحضوری و عموما از طریق شماره تلفن 122 به مردم ارائه می شود، خاطرنشان کرد: آشنایی مردم با سامانه ۱۲۲ و سایر درگاههای ارتباطی شرکت، نقش مهمی در تسریع رسیدگی به درخواستها و افزایش رضایتمندی مشترکان دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اهمیت رسیدگی فوری به حوادث شبکه آب و فاضلاب تصریح کرد: درخواستهای دارای فوریت در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داده می شوند و شاخص پاسخگویی حداکثر سهساعته به اینگونه حوادث، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای خدماترسان در سطح کشور است.
نظرزاده یادآور شد: خوشبختانه با تلاش کارکنان و مدیران شرکت، طی ماههای اخیر شاخصهای پاسخگویی و رسیدگی به حوادث بهبود یافته و گزارشهای نظارتی نیز کاهش یافته است.
وی نظارت میدانی را یکی از ارکان اصلی مدیریت دانست و گفت: مدیران نباید صرفاً به دریافت گزارشها اکتفا کنند، بلکه باید با حضور مستمر در میدان، روند اجرای امور را از نزدیک رصد و مشکلات را پیش از تبدیل شدن به نارضایتی عمومی برطرف کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به برگزاری نشستهای منظم با مدیران و مسئولان واحدهای مختلف شرکت افزود: در این جلسات، علاوه بر بررسی جزئیات عملکرد، آسیبشناسی فرآیندها و ارائه راهکارهای اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد تا کیفیت خدمات به صورت مستمر ارتقا یابد.
نظرزاده با بیان اینکه سرعت پاسخگویی تأثیر مستقیمی بر رضایت مردم دارد، اظهار کرد: حتی در مواردی که امکان حل فوری یک مشکل وجود ندارد، اطلاعرسانی بهموقع و پاسخگویی سریع میتواند بخش قابل توجهی از رضایت مشترکان را تأمین کند و از شکلگیری نارضایتی جلوگیری کند.
وی در پایان با اشاره به کاهش شکایات از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: آمار شکایات و گزارشهای ثبتشده درباره عملکرد شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته که این موضوع نشاندهنده تلاش ارزشمند کارکنان و اثربخشی اقدامات اصلاحی انجامشده در حوزه خدمترسانی به مردم است.
آبفای قم کمترین میزان شکایات را در سامانه «فواد» دارد
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم نیز در این بازدید با تقدیر از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان، این شرکت را از دستگاههای موفق در حوزه پاسخگویی به مطالبات مردمی دانست و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان قم با ثبت کمترین میزان شکایات در سامانه «فواد»، عملکرد مطلوبی در رسیدگی به درخواستها و پاسخگویی به مشترکان داشته است.
عظیمه نمازی در جریان بازدید از شرکت آب و فاضلاب استان قم، اظهار کرد: پاسخگویی دقیق، بهموقع و مستند به درخواستهای مردمی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است و خوشبختانه آبفای قم در این زمینه عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت کامل و مستند پاسخها در سامانههای مربوطه، افزود: لازم است روند رسیدگی به درخواستها با همکاری همه واحدهای مرتبط به گونهای باشد که پاسخها در کوتاهترین زمان ممکن و با مستندات کافی ثبت شود چرا که این موضوع در ارزیابیهای سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین بررسیهای مرکز ارتباطات مردمی مورد توجه قرار میگیرد.
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: رعایت الزامات صرفهجویی در مصرف انرژی باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود و حتی اگر میزان مصرف دستگاهی بالا نباشد، نباید نشانهای از بدمصرفی در محیط اداری مشاهده شود.
نمازی خاطرنشان کرد: شاخصهای ابلاغی استاندار قم در حوزههای مختلف از جمله مدیریت مصرف انرژی، جذب اعتبارات ملی، اجرای برنامههای مرتبط با عفاف و حجاب، رسیدگی به امور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و همچنین پیشگیری از فساد، به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و در بازرسیهای دورهای و سرزده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قم ابراز امیدواری کرد روند مطلوب خدماترسانی، پاسخگویی به مردم و رعایت شاخصهای ارزیابی عملکرد در این شرکت با همین کیفیت ادامه یابد.
قم-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم گفت: بیش از ۵۰ درصد خدمات این شرکت بهصورت غیرحضوری ارائه میشود و همزمان شکایات مردمی از عملکرد آبفای قم ۳۳ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده در جریان بازدید مدیرکل بازرسی، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استانداری قم از آبفای استان، با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از فرآیندهای خدمترسانی اصلاح و غیرحضوری شده است، بهگونهای که متقاضیان میتوانند درخواستهای خود را از طریق تلفن 122، دفاتر پیشخوان و سامانههای الکترونیکی ثبت کنند.
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