سرهنگ پاسدار محمد کاملی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های استقبال، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان بشاگرد اظهار کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم کردن فرصت حضور مردم در آیین استقبال و وداع با شهید گمنام، در شهرها، روستاها و مدارس شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، همزمان با نماز مغرب و عشا در اجتماع بزرگ فاطمیون در روستای گوریچی برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بشاگرد ادامه داد: روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه، نخستین روز تشییع شهید گمنام، مراسم از ساعت ۹ صبح در روستای شهرک مطهر آغاز می‌شود و در ادامه، همزمان با نماز ظهر و عصر در روستای بلبل‌آباد، ساعت ۱۵ در روستای جکدان و همزمان با نماز مغرب و عشا در روستای اهون برگزار خواهد شد.

کاملی با اشاره به برنامه روز دوم تشییع در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه اظهار کرد: در این روز، مراسم ساعت ۱۰ صبح در روستاهای سیت و ماسیتی، ساعت ۱۵ در روستای سگرکن و همزمان با نماز مغرب و عشا در مدرسه ام‌سلمه شهر سردشت برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، سومین روز تشییع پیکر شهید گمنام خواهد بود که این مراسم ساعت ۹ صبح در روستای درنگمدو، همزمان با نماز ظهر و عصر در روستای ملکن، ساعت ۱۵ در روستای نیکدشت و همزمان با نماز مغرب و عشا در روستای خمینی‌شهر برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بشاگرد درباره برنامه روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه نیز گفت: در چهارمین روز تشییع، مراسم ساعت ۸ صبح در مدرسه ام‌کلثوم شهر سردشت، ساعت ۱۰ در شهر گوهران، ساعت ۱۳ در روستای پاهتک و ساعت ۱۶ در شهر سردشت برگزار خواهد شد.

کاملی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید گمنام نیز روز سه‌شنبه، همزمان با نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای شهر سردشت برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مراسم تدفین پیکر مطهر شهید گمنام روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۰ صبح در روستای دشت‌صحرا برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بشاگرد از عموم مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و نوجوانان دعوت کرد با حضور در این آیین‌ها، میزبان شایسته‌ای برای فرزند گمنام ایران اسلامی باشند و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان کنند.