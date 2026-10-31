به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید کوشکی جهرمی از میزبانی این استان از پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد و با اشاره به برگزاری آیین‌های تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور گفت: این مراسم معنوی در استان فارس نیز با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس با تشریح برنامه‌های استقبال از شهدا گفت: پیکر مطهر این شهدا صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، ساعت ۸، با تشریفات کامل نظامی و حضور مسئولان ارشد استان، در ورودی دروازه قرآن شیراز مورد استقبال قرار می‌گیرد.

کوشکی جهرمی ادامه داد: پیکرهای مطهر شهدا از ۱۲ تا ۲۱ آبان‌ماه، در مراسم‌های تجمع مردمی شبانه در شهرهای مختلف استان حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به برنامه‌های پایانی میزبانی از شهدای گمنام افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و آیین تشییع نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، جمعه ۲۲ آبان‌ماه، از میدان شهدا به سمت حرم مطهر برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس درباره محل تدفین شهدا نیز بیان کرد: از مجموع ۲۰ شهید گمنام، پیکر مطهر هفت شهید در هفت نقطه استان که متعاقباً اعلام خواهد شد، تشییع و خاکسپاری می‌شود و ۱۳ شهید دیگر به‌صورت امانی در استان حضور خواهند داشت و پس از پایان مراسم، به معراج شهدای مرکزی تهران بازگردانده می‌شوند.

کوشکی جهرمی در پایان از مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان فارس دعوت کرد با حضور در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع، میزبان شایسته‌ای برای پیکر مطهر شهدای گمنام باشند.