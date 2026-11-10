به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی راه‌های شهرستان بستان‌آباد با محوریت آمادگی برای بارش‌های احتمالی و بررسی تمهیدات مقابله با پدیده ال‌نینو عصر سه‌شنبه به ریاست رضا سعدآبادی، معاون عمرانی فرمانداری و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

رضا سعدآبادی در این نشست با اشاره به پیش‌بینی احتمال بارش‌های سنگین و ناگهانی، آماده‌سازی محورهای مواصلاتی و ارتقای ایمنی جاده‌ها را از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول دانست و بر ضرورت اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری دسترسی به مراکز شهرستان در زمان بارش و برودت هوا، خواستار ذخیره‌سازی کافی نمک و محلول یخ‌زدا در سطح شهرستان و روستاها شد.

معاون عمرانی فرمانداری بستان‌آباد تأکید کرد: بخشداری‌ها باید نقاط حادثه‌خیز و گردنه‌های برف‌گیر حوزه خود را شناسایی و انبارهای نمک را در این مناطق تجهیز کنند تا هنگام بارش، عملیات یخ‌زدایی بدون تأخیر انجام شود.

سعدآبادی همچنین تأمین روشنایی معابر و محورهای مواصلاتی و نصب و ساماندهی علائم راهنمایی و رانندگی را ضروری دانست.

وی با تأکید بر تکمیل خط‌کشی محوری و حاشیه‌ای، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد و مناطق مه‌گیر، خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات در افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع تصادفات مؤثر است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گزارشی از وضعیت محورهای مواصلاتی، ذخایر نمک، روشنایی جاده‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی ارائه کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه زمان‌بندی اجرای اقدامات تعیین‌شده را به دبیرخانه شورای ترافیک ارائه دهند تا روند اجرای مصوبات در جلسه آینده بررسی شود.