تاکید سید عمار حکیم بر نقش سلاح مقاومت در مقابله داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق امروز یکشنبه در دفتر خود در بغداد با جاشوا هریس، سرپرست سفارت آمریکا در عراق دیدار کرد و با وی به بررسی روابط دوجانبه میان دو کشور پرداخت.

سید عمار حکیم در این دیدار بر اهمیت تبدیل توافق‌ها به برنامه‌های اجرایی و عملی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ماهیت چالش‌های پیش‌روی عراق و اتکا به گفتگو برای حل مشکلات باقیمانده تصریح کرد: چالش‌های اقتصادی و نقدینگی مالی در صدر این مشکلات قرار دارند که ناشی از تحولات منطقه و تشدید تنش‌ها است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق، در ادامه خواستار اعتماد به زبان گفتگو و فهم متقابل به عنوان راهکاری برای حصر سلاح در دست دولت شد و تأکید کرد: سلاح گروه‌های مقاومت در مقابله با داعش نقش‌آفرین بود و مقاومت هزاران شهید در راه آزادسازی خاک کشور و بازگرداندن ثبات تقدیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: این سلاح‌ها به سازمان حشد شعبی به عنوان یک نهاد رسمی و دولتی تحویل داده می‌شود ضمن آنکه بر اهمیت فراگیری این روند برای تمامی کسانی که مشمول عنوان حاملان سلاح در خارج از چارچوب دولت هستند، تاکید می شود.