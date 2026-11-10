به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، طاهره برهانی‌نژاد تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «مهندس آسمان‌ها» با اشاره به رویکرد محتوایی این برنامه گفت: بسیاری از ما نام سردار حسن طهرانی‌مقدم را با قدرت و فناوری‌های پیشرفته می‌شناسیم اما پشت هر دستاورد بزرگی، توانایی دیدن آینده و برنامه‌ریزی برای تحقق آن قرار دارد.

وی افزود: این ویژه‌برنامه صرفاً به بازخوانی زندگی و سوابق این فرمانده نمی‌پردازد، بلکه تلاش دارد مفهوم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت را که از ویژگی‌های برجسته شهید طهرانی‌مقدم بود، مورد بررسی قرار دهد.

برهانی‌نژاد ادامه داد: در «مهندس آسمان‌ها» به این موضوع می‌پردازیم که شهید طهرانی‌مقدم چگونه توانست فراتر از زمان خود بیندیشد و بر ضرورت داشتن نقشه راه و صبر راهبردی برای دستیابی به اهداف بزرگ تأکید داشته باشد. همچنین می‌کوشیم از مسیر زندگی و دستاوردهای او به اهمیت برنامه‌ریزی در زندگی امروز و آینده برسیم.

تهیه‌کننده این برنامه با اشاره به بخش‌های مختلف آن اظهار کرد: در این ویژه‌برنامه، علاوه بر روایت‌هایی از زندگی و شیوه مدیریت شهید طهرانی‌مقدم، پیوند میان رویاهای بزرگ و برنامه‌ریزی دقیق بررسی می‌شود. همچنین فرصتی برای مشارکت شنوندگان فراهم شده است تا دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را درباره آینده‌نگری و برنامه‌ریزی با برنامه در میان بگذارند.

ویژه‌برنامه «مهندس آسمان‌ها» پنجشنبه ۲۱ آبان، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ با اجرای فرشته قربانی و حمید عبیری از رادیو نمایش پخش می‌شود.

تهیه‌کنندگی و آیتم‌سازی این برنامه را طاهره برهانی‌نژاد بر عهده دارد، شرمینه جمشیدی نویسنده آن است و فاطمه قیدر نیز هماهنگی و ارتباطات برنامه را انجام می‌دهد.