به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب راستگرای «اسرائیل خانه ما» برای تشکیل کابینه بدون بنیامین نتانیاهو و احزاب عربی، از امتیازدهی در پرونده سربازی حریدی‌ ها خبر داد.

بر اساس گزارش رسانه های عبری، آویگدور لیبرمن از آمادگی برای ارائه امتیازهایی در پرونده خدمت سربازی یهودیان حریدی با هدف تشکیل دولتی بدون حضور نتانیاهو و احزاب عرب خبر داده است.

این مقام صهیونیست همچنین وجود هرگونه واسطه یا اختیار مذاکره از جانب کل ائتلاف را رد کرد و افزود: گادی آیزنکوت نامزد من برای ریاست کابینه است و او مذاکرات با حریدی‌ها را رهبری می‌ کند.

لیبرمن تأکید کرد: ما در تلاشیم دولتی بدون نتانیاهو و احزاب عربی تشکیل دهیم.