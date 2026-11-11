محمد حسن‌زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: شعار هفته پژوهش ۱۴۰۵ «پژوهش و فناوری؛ پیشران ایران قوی و تاب‌آور» است و ستاد استانی تحقق آن را در حوزه مسائل استان رسالت خود می‌داند.

وی افزود: پژوهش باید از فعالیتی دانشگاهی و مناسبت‌محور به جریانی مسئله‌محور و متصل به نیازهای واقعی استان تبدیل شود. اردبیل با ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص می‌تواند پژوهش را به پیشران توسعه منطقه‌ای تبدیل کند.

حسن‌زاده تاکید کرد: پژوهش باید به امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، اشتغال پایدار و تولید داخلی کمک کند؛ این هدف نیازمند جهت‌دهی پژوهش‌ها به اولویت‌های استان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از دانش‌بنیان‌هاست.

وی افزود: علاوه بر برنامه‌های کشوری، تجلیل از منتخبین ارتباط دانشگاه با صنعت، نمایشگاه کار، نشست تخصصی توسعه استان با حضور استاندار و بازدید دانش‌آموزان از دانشگاه پیش‌بینی شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین استان نقشی محوری در سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها دارد و شناسایی اولویت‌های پژوهشی، تقویت ارتباط با صنعت و هدایت پژوهش‌ها به سوی حل مشکلات واقعی جامعه از مسئولیت‌های آن است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: موفقیت زمانی محقق می‌شود که هفته پژوهش به فرصتی برای همکاری‌های پایدار، حل مسائل استان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود. از مدیران اجرایی، صاحبان صنایع و پژوهشگران انتظار می‌رود با شناسایی نیازها، سرمایه‌گذاری در پژوهش کاربردی و هدایت تحقیقات به سوی حل مشکلات جامعه، در این مسیر مشارکت کنند تا نتیجه آن در بهبود کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی استان نمایان شود.