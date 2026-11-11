به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، در نشست با مدیران، معاونان و مسئولان مدارس استعدادهای درخشان استان ایلام، بر حمایت از مدارس و مراکز سمپاد و تقویت روحیه خودباوری و امید در دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود اظهار داشت: با وجود همه محدودیت‌ها، در کنار مدارس و مراکز سمپاد هستیم و تا حد توان از آنها حمایت خواهیم کرد.

یاوری با اشاره به اهمیت نتایج آزمون پایش تحصیلی، احساس توانمندی و خودباوری دانش‌آموزان را از مؤلفه‌های تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به این موضوع تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، ایجاد فضایی امن و بانشاط در مدارس را از اولویت‌های اساسی برشمرد و گفت: اتفاق مهم در مدارس سمپاد این است که دانش‌آموزان احساس خوبی داشته باشند و مدرسه برای آن‌ها به خانه‌ای امن تبدیل شود.

یاوری همچنین بر ضرورت معرفی و الگوسازی از افراد موفق تأکید کرد و افزود: باید دانش‌آموزان را با الگوهایی آشنا کنیم که از مناطق محروم برخاسته‌اند و با تلاش و پشتکار به جایگاه‌های ارزشمند و موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند؛ چراکه چنین الگوهایی می‌توانند در تقویت انگیزه و امید دانش‌آموزان مؤثر باشند.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در محیط مدرسه تصریح کرد: باید این باور را در دانش‌آموزان ایجاد کنیم که هر یک از آن‌ها می‌توانند منشأ تغییر باشند و به‌عنوان فردی مهم و اثرگذار در مدرسه حضور داشته باشند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: تقویت این احساس، زمینه‌ساز افزایش اعتمادبه‌نفس، مسئولیت‌پذیری و پیشرفت دانش‌آموزان خواهد بود.