به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی پس از ورود به آبادان و در مسیر عزیمت به عراق، با حضور در یادمان شهدای شلمچه، یاد و خاطره قهرمانان و ایثارگران تاریخ ایران را گرامی داشتند.

ملی‌پوشان فوتبال ایران در این حضور، ضمن ادای احترام به مقام شهدایی که برای دفاع از میهن و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند، با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کردند.

اعضای تیم ملی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بر مسئولیت خود در دفاع شایسته از نام و اعتبار ایران در میادین بین‌المللی تأکید کردند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از حضور در یادمان شهدای شلمچه، برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی عراق، عازم شهر بصره شد.