به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی جاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی فلسطین و عراق برگزار خواهد کرد؛ دو مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت کسب نتیجه، فرصت مناسبی برای کادر فنی فراهم می‌کند تا شرایط بازیکنان و میزان آمادگی آن‌ها را در آستانه رقابت‌های پیش رو مورد ارزیابی قرار دهد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در شرایطی برای حضور در این دو دیدار آماده می‌شوند که فهرست جدید تیم ملی با تغییراتی همراه بوده و حضور تعداد بیشتری از بازیکنان جوان، میانگین سنی تیم را کاهش داده است.

از این رو، کادر فنی می‌تواند با استفاده از این فرصت، توانایی نفرات جوان را در شرایط مسابقه محک بزند و ترکیب‌های مختلفی را برای رسیدن به هماهنگی بیشتر آزمایش کند. حال باید دید ملی‌پوشان در مصاف با فلسطین و عراق چه عملکردی از خود به نمایش خواهند گذاشت و تیم ملی در پایان این دو دیدار تدارکاتی با چه نتایجی زمین مسابقه را ترک خواهد کرد.

داود مهابادی کارشناس فوتبال، کاهش چهار ساله میانگین سنی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی اخیر تیم ملی را اتفاقی مثبت و فرصتی مناسب برای کادر فنی دانست و تأکید کرد که باید از این فرصت برای شناخت بیشتر بازیکنان جوان و فراهم کردن زمینه حضور آن‌ها در ترکیب تیم ملی استفاده شود.

مهابادی درباره کاهش میانگین سنی بازیکنان تیم ملی اظهار داشت: این اتفاق فرصت بسیار خوبی برای کادر فنی و بازیکنان جدیدی است که به اردو دعوت شده‌اند تا هر دو طرف شناخت بهتری از یکدیگر پیدا کنند. همچنین این اردو می‌تواند شرایطی فراهم کند تا بازیکنان جوان در کنار ملی‌پوشان باتجربه، فضای حضور در تیم ملی و شرایط بازی در این سطح را تجربه کنند.

وی افزود: کادر فنی باید فرصت کافی در اختیار بازیکنان دعوت‌شده قرار دهد و تا حد امکان از تمام نفراتی که به اردو آمده‌اند استفاده کند تا بتواند عیار واقعی آن‌ها را در شرایط مسابقه بسنجد. البته حریفان پیش روی تیم ملی، یعنی فلسطین و عراق، از مدعیان اصلی فوتبال آسیا محسوب نمی‌شوند، اما به اعتقاد من این دو مسابقه می‌توانند آزمون مناسبی برای ارزیابی بازیکنان جوان باشند.

این کارشناس فوتبال با تأکید بر اینکه نتیجه دیدارهای تدارکاتی نباید در اولویت تیم ملی باشد، تصریح کرد: فارغ از نتیجه، باید به دنبال عبور از مرحله فعلی و معرفی تعدادی بازیکن جوان به فوتبال ملی باشیم. در چند مسابقه تدارکاتی اخیر نتایج مطلوبی کسب نکرده‌ایم، اما در شرایط فعلی نتیجه نباید چندان حائز اهمیت باشد. مهم این است که بتوانیم از این فرصت برای شناسایی استعدادهای جدید و آماده کردن آن‌ها برای آینده استفاده کنیم.

مهابادی ادامه داد: امیدوارم بازیکنان جوان در این اردو و مسابقات پیش رو بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند و زمینه برای ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب تیم ملی فراهم شود. به اعتقاد من باید شاهد تغییر ۵۰ تا ۶۰ درصدی در ترکیب ملی‌پوشان باشیم تا نسل جدیدی از بازیکنان بتوانند مسئولیت بیشتری در تیم ملی برعهده بگیرند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره احتمال ایجاد تغییر در کادر فنی تیم ملی و اظهارات مهدی تاج در این زمینه گفت: اگر قرار است مربی جدیدی به کادر فنی اضافه شود، باید انتخاب‌ها بر اساس کیفیت و توانایی افراد صورت بگیرد. اگر مربی داخلی باکیفیتی انتخاب شود و این تصمیم خارج از روابط دوستانه، رفاقت و مراودات شخصی باشد، قطعاً به سود فوتبال ایران خواهد بود.

این کارشناس فوتبال با اشاره به تمایل برخی افراد به استفاده از مربیان خارجی خاطرنشان کرد: معمولاً در چنین شرایطی بیشتر به سمت مربیان خارجی می‌رویم تا به نوعی دهان منتقدان بسته شود، اما اعتقاد من این است که کیفیت مربی مهم‌تر از داخلی یا خارجی بودن اوست. در حال حاضر نیز می‌بینیم که صرف حضور مربی خارجی لزوماً تفاوتی در کیفیت کار ایجاد نمی‌کند و باید فردی انتخاب شود که واقعاً بتواند به فوتبال ملی کمک کند.

مهابادی در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده فوتبال ایران گفت: فوتبال ملی ما برای آینده به یک تغییر نسل و دگرگونی بزرگ نیاز دارد. امیدوارم فدراسیون فوتبال تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشد و سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه را جدی‌تر دنبال کند تا بتوانیم در سال‌های آینده از پشتوانه مناسبی برای تیم ملی بزرگسالان برخوردار باشیم.