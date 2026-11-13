به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی جاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی فلسطین و عراق برگزار خواهد کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در شرایطی خود را برای حضور در این دو مسابقه آماده می‌کنند که این دیدارها فرصت مناسبی برای کادر فنی خواهد بود تا شرایط بازیکنان، به‌ویژه نفرات جوان دعوت‌شده به اردو را ارزیابی کند. با توجه به تغییرات ایجادشده در فهرست جدید تیم ملی و کاهش میانگین سنی بازیکنان، باید دید ملی‌پوشان در مصاف با فلسطین و عراق چه عملکردی خواهند داشت و این دو مسابقه با چه نتایجی به پایان می‌رسد.

مسعود معینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار دوستانه مقابل فلسطین و عراق اظهار داشت: به تعویق افتادن یک‌ساله جام ملت‌های آسیا فرصت بسیار خوبی برای تیم ملی است تا با برنامه‌ریزی دقیق، تغییرات لازم را در ترکیب خود ایجاد کند و برای آینده آماده شود.

وی با اشاره به کاهش میانگین سنی فهرست جدید تیم ملی نسبت به اردوهای قبلی افزود: فدراسیون فوتبال باید از این فرصت استفاده کند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور بازیکنان جوانی را که در رقابت‌های لیگ برتر عملکرد خوبی داشته‌اند، فراهم کند. به اعتقاد من، لازم است هفت تا هشت بازیکن جوان به ترکیب تیم ملی اضافه شوند و به‌تدریج نسل جدیدی شکل بگیرد.

بازی با تیم‌های قدرتمند برای شناخت نقاط ضعف ضروری است

کارشناس فوتبال ایران با انتقاد از انتخاب برخی حریفان تدارکاتی تیم ملی تصریح کرد: ما در فیفادی‌ها باید با تیم‌های قدرتمند و صاحب‌نام دنیا بازی کنیم. البته دیدار با تیم‌های متوسط و ضعیف هم می‌تواند مفید باشد، اما برای شناخت واقعی نقاط ضعف خود باید مقابل حریفان قدرتمند قرار بگیریم؛ حتی اگر در چنین مسابقاتی شکست بخوریم و چند گل دریافت کنیم. مهم این است که بدانیم در چه بخش‌هایی ضعف داریم و برای برطرف کردن آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

معینی ادامه داد: پس از حضور در جام جهانی، مبالغی از سوی فیفا و بر اساس قوانین این نهاد به فدراسیون فوتبال پرداخت شده است. این منابع باید در مسیر آماده‌سازی تیم ملی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های بزرگ هزینه شود. مشخص نیست چرا از این ظرفیت برای فراهم کردن بازی‌های باکیفیت‌تر استفاده نمی‌کنیم.

وی درباره دو دیدار پیش روی تیم ملی نیز گفت: بازی با فلسطین می‌تواند فرصتی برای تقویت برنامه‌های هجومی باشد، چرا که در این مسابقه احتمالاً تیم ملی بیشتر در فاز حمله قرار می‌گیرد. در مقابل، عراق تیم قدرتمندی در سطح آسیاست و از نظر سبک و شیوه بازی نیز شباهت‌هایی به تیم ملی ایران دارد. به همین دلیل، رویارویی با این تیم می‌تواند به شناخت بهتر نقاط ضعف و قوت ایران کمک کند.

قلعه‌نویی باید از فرصت جوان‌گرایی استفاده کند

این کارشناس فوتبال با تأکید بر ضرورت تغییر تدریجی نسل تیم ملی خاطرنشان کرد: کادر فنی شناخت کافی از بازیکنانی دارد که در جام جهانی حضور داشتند و حالا می‌تواند در این دو مسابقه فرصت بیشتری به نفرات جوان بدهد. به نظرم نیازی نیست تمام بازیکنان باتجربه در این دیدارها به میدان بروند و می‌توان با ترکیبی متفاوت، شرایط بازیکنان جدید را ارزیابی کرد.

معینی گفت: برخی بازیکنان باتجربه به سن‌وسالی رسیده‌اند که باید به فکر جایگزین کردن آن‌ها باشیم. وقتی به بازیکن جوان فرصت داده می‌شود، باید به او اعتماد کرد. حتی اگر در این مسیر نتیجه مطلوبی به دست نیاید، مهم این است که کادر فنی بتواند نسل جدیدی را برای آینده تیم ملی بسازد. این فرصت یک‌ساله تا جام ملت‌های آسیا می‌تواند زمان مناسبی برای ایجاد چنین تغییراتی باشد.

معینی با اشاره به ضرورت تقویت کادر فنی تیم ملی اظهار داشت: در تیم‌های بزرگ دنیا مانند بارسلونا و رئال مادرید، حتی مربیان باتجربه نیز از نظرات اعضای کادر فنی و آنالیزورها استفاده می‌کنند. در جریان مسابقه، اعضای کادر فنی اطلاعات و تحلیل‌های خود را در اختیار سرمربی قرار می‌دهند و او با بررسی این موارد، تصمیم نهایی را می‌گیرد. متأسفانه من چنین روندی را در برخی از اعضای کادر فنی تیم ملی ایران کمتر مشاهده کرده‌ام؛ هرچند افرادی هم در این مجموعه حضور دارند که تجربه و سابقه قابل احترامی در فوتبال دارند.

وی ادامه داد: امیر قلعه‌نویی تجربه زیادی در فوتبال ایران و آسیا دارد و این فرصت را در اختیار دارد تا با استفاده از زمان باقی‌مانده تا جام ملت‌های آسیا، نقاط ضعف تیم ملی را برطرف کند. البته برای رسیدن به این هدف، اعضای کادر فنی نیز باید نقش مؤثری داشته باشند و به سرمربی در مسیر آماده‌سازی تیم کمک کنند..

اهمیت مسائل روانی در فوتبال امروز

این کارشناس فوتبال با اشاره به نقش انگیزه و آمادگی ذهنی بازیکنان در فوتبال روز دنیا تصریح کرد: اگر به رفتار مربیانی مانند میکل آرتتا در آرسنال یا آرسن ونگر توجه کنیم، متوجه می‌شویم که بخش مهمی از صحبت‌های آن‌ها در رختکن به مسائل روانی و انگیزشی اختصاص دارد. آرتتا بارها به بازیکنانش اعتمادبه‌نفس می‌دهد و آن‌ها را با این باور راهی زمین می‌کند که توانایی پیروزی دارند. این موضوع در عملکرد تیم و حتی گلزنی در دقایق ابتدایی مسابقات تأثیرگذار است.

معینی افزود: مسائل روانی در فوتبال امروز اهمیت بسیار زیادی دارد و گاهی تأثیر آن حتی از آمادگی جسمانی نیز بیشتر است. سرمربی باید بتواند تمرکز، هماهنگی و آمادگی ذهنی بازیکنان را در سطح بالایی نگه دارد. به اعتقاد من، تیم ملی ایران در این زمینه نیازمند توجه بیشتری است و فرصت پیش رو می‌تواند زمان مناسبی برای تقویت این بخش باشد.

وی با اشاره به شناخت خود از قلعه‌نویی گفت: در سفرها و اردوهایی که همراه تیم‌ها حضور داشتم، از نزدیک با قلعه‌نویی و برخی مربیان دیگر آشنا شدم. او فردی بسیار باهوش است و شناخت خوبی از فوتبال کشور دارد. معتقدم با توجه به تجربه‌ای که به دست آورده، به‌خوبی می‌داند تیم ملی در چه بخش‌هایی نیاز به اصلاح دارد و می‌تواند برای برطرف کردن این کمبودها اقدام کند.

این کارشناس فوتبال در پایان تاکید کرد: فدراسیون فوتبال باید همکاری بیشتری با سرمربی تیم ملی داشته باشد و از افراد متخصص و دلسوز در بخش‌های مختلف استفاده کند. نباید اجازه داد منافع شخصی بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد؛ بلکه باید افرادی در مجموعه فدراسیون و کادر فنی حضور داشته باشند که هدف اصلی آن‌ها کمک به تیم ملی باشد. اگر این شرایط فراهم شود، می‌توان به بهبود وضعیت تیم ملی و موفقیت در رقابت‌های پیش رو امیدوار بود.