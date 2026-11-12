به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کادر پزشکی تیم ملی فوتبال اعلام کرد: در جریان تمرین تیم ملی به دنبال یک آسیب برخوردی، امیرحسین فارسی از ناحیه داخلی زانو دچار آسیب دیدگی خفیف شد که با ارزیابی‌های پزشکی و ام ار ای انجام گرفته، موارد تایید و درمان بازیکن آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود این بازیکن حدود سه هفته دیگر به میادین بازگردد.

لازم به ذکر است که پیش از این کسری طاهری دیگر بازیکن جوان حاضر در اردوی تیم ملی به دلیل مصدومیت دو بازی تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق را از دست داد.