به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، ملی‌پوشان کشورمان صبح امروز در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در تورنمنت بین‌المللی بصره، یک جلسه تمرینی یک‌ساعته را در سالن بدنسازی برگزار کردند.

در این تمرین، بازیکنان زیر نظر پپه و مهدی فرزانه، مربیان بدنساز تیم ملی به انجام تمرینات هوازی و بدنسازی پرداختند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نیز با حضور در سالن بدنسازی، از نزدیک بر بخش‌های مختلف تمرین و وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان نظارت داشت.

حضور ملی‌پوشان ایران این باشگاه توجه حاضران در این مجموعه را به خود جلب کرد. تعدادی از علاقه‌مندان عراقی با بازیکنان تیم ملی عکس یادگاری گرفتند و در این میان، سردار آزمون بیش از سایر بازیکنان مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که نشان‌دهنده محبوبیت تیم ملی در میان علاقه‌مندان به فوتبال در عراق بود.

دروازه‌بانان تیم ملی نیز در این جلسه حضور داشتند و زیر نظر آلین دینکا و حامد پاکسیما، تمرینات اختصاصی خود را دنبال کردند.

ملی‌پوشان پس از پایان تمرین یک‌ساعته، به هتل محل اقامت خود بازگشتند تا پس از صرف ناهار و استراحت، برای برگزاری تمرین تاکتیکی نوبت بعدازظهر آماده شوند.