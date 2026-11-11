به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، بیژن طاهری درباره آخرین وضعیت تمرینات آبی‌پوشان اظهار داشت: «خوشبختانه با تفکرات کادر فنی و اعتماد سهراب بختیاری‌زاده به بازیکنان جوان و آینده‌دار استقلال، شاهد دعوت چند بازیکن تیم به اردوهای مختلف ملی، از جمله تیم بزرگسالان، امید و جوانان بودیم. این اتفاق خبر خوبی برای هواداران استقلال است؛ چراکه نسل جدید بازیکنان این باشگاه از استعداد و انگیزه بالایی برخوردارند و توانسته‌اند توجه کادرهای فنی تیم‌های ملی را جلب کنند.»







وی ادامه داد: «تمرینات تیم از دو روز پیش با حضور بازیکنان غیرملی‌پوش آغاز شده تا آن‌ها آمادگی خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر حفظ کنند و با شرایط مناسبی به رقابت‌ها بازگردند.»







استقلال با اتحاد در دو جبهه می‌جنگد







مدیر تیم استقلال درخصوص شرایط این تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا گفت: «امسال ماموریت سختی پیش‌رو داریم. با وجود شرایط خاص باشگاه و بسته بودن پنجره نقل‌ و انتقالاتی، با اتحاد و همدلی کنار یکدیگر ایستاده‌ایم تا برای شادی هواداران استقلال در دو جبهه بجنگیم. بدون نگرانی و دلهره به کارمان ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم تا نیم‌فصل را با همین روحیه و انسجام، مسیر خود را دنبال کنیم.»







طاهری در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره بسته بودن پنجره نقل‌و نتقالاتی استقلال و تعبیر آن به یک «توفیق اجباری» تاکید کرد: «ما استقلال هستیم و برای سربلندی نام این باشگاه هر کاری انجام می‌دهیم. با اتحاد و همدلی به دنبال موفقیت تیم هستیم و نباید با چنین جملاتی روحیه بازیکنان را تضعیف کنیم. همه باید مثل کوه پشت بازیکنان استقلال بایستیم و اجازه ندهیم برخی اظهارنظرها به روحیه جنگندگی تیم لطمه بزند.»







کوشکی به‌زودی به جمع آبی‌پوشان برمی‌گردد







مدیر تیم استقلال درباره آخرین وضعیت علیرضا کوشکی و اتفاق تلخی که برای این بازیکن در جریان سفر به عراق و اهواز رخ داد، توضیح داد: «خدا خودش می‌داند که همه بازیکنان، اعضای کادرفنی و عوامل اجرایی تیم چقدر نگران سلامت علیرضا بودند. خوشبختانه خطر برطرف شده و او در حال حاضر تحت نظر کادر درمان قرار دارد. امیدواریم پس از پایان دوران نقاهت، هرچه زودتر به جمع ما ملحق شود. کوشکی یکی از بازیکنان مستعد تیم ماست و اطمینان داریم با تکرار روزهای خوب خود می‌تواند کمک زیادی به استقلال کند.»







آسانی بی‌دلیل از کوره درنرفت







طاهری در بخش پایانی صحبت‌هایش به حواشی دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان و اخراج یاسر آسانی اشاره کرد و گفت: «به شهادت اهالی فوتبال، یاسر آسانی یکی از بازیکنان تراز اول خارجی فوتبال ایران است. او همیشه با لبخند وارد زمین می‌شود و تا امروز کوچک‌ترین مشکلی در جریان مسابقات نداشته است، اما اتفاقات کنار زمین و داخل زمین باعث شد از کوره در برود.»







وی در ادامه با انتقاد جدی از عملکرد تیم داوری و اتفاقات رخ‌داده در جریان مسابقه افزود: «باید بپذیریم تیم داوری به‌ویژه آقای ایلدروم، عملکرد قابل دفاعی نداشت. حالا که فایل مکالمات تیم داوری استخراج شده و توهین کمک‌داور به یاسر آسانی در جریان این مکالمات محرز شده است، انتظار داریم کمیته انضباطی، کمیته داوران، دپارتمان داوری و فدراسیون فوتبال با بررسی دقیق مستندات، برخوردی قاطع و متناسب با این رفتار داشته باشند و جریمه مناسبی برای کمک‌داور خاطی در نظر بگیرند.»







طاهری اضافه کرد: «به اعتقاد ما در چنین شرایطی هرگونه محرومیت احتمالی برای یاسر آسانی، بدون در نظر گرفتن اتفاقات و رفتارهایی که منجر به این واکنش شده، تصمیمی بسیار ناجوانمردانه خواهد بود. حرف همیشگی ما احترام، احترام و احترام است؛ موضوعی که همواره مورد تاکید آقای بختیاری‌زاده نیز بوده، اما احترام باید از سوی همه عوامل حاضر در زمین مسابقه رعایت شود. نمی‌توان از بازیکن انتظار رعایت کامل احترام داشت، اما رفتار خارج از عرف عوامل مسابقه را نادیده گرفت.»







مدیر استقلال با تاکید بر پایبندی باشگاه به قوانین خاطرنشان کرد: «ما خودمان را ملزم به رعایت قانون می‌دانیم، اما از نهادهای مرتبط انتظار داریم با توجه به دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری این اتفاق، موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کنند و در رسیدگی به آن همه جوانب را در نظر بگیرند.»







او همچنین خاطرنشان کرد: «برای مقایسه کافی است به اتفاقی که پیش از دیدار استقلال مقابل الغرافه رخ داد توجه کنیم؛ فدراسیون فوتبال قطر علاوه بر پاداشی که باشگاه الغرافه برای پیروزی مقابل استقلال در نظر گرفته بود، برای این تیم پاداش جداگانه‌ای تعیین کرد. این در حالی است که وقتی یک تیم ایرانی در رقابت‌های آسیایی برای فوتبال کشور افتخارآفرینی می‌کند، انتظار می‌رود مجموعه فوتبال ایران نیز با حمایت و پشتیبانی از آن، زمینه تقویت روحیه و انگیزه بازیکنان را فراهم کند.»







طاهری در پایان گفت: «متاسفانه به جای حمایت از استقلال و حفظ روحیه بازیکنانی که در دو جبهه لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا برای سربلندی فوتبال ایران تلاش می‌کنند، برخی تصمیمات و اتفاقات باعث تخریب روحیه تیم می‌شود. انتظار ما این است که در چنین شرایطی، حمایت از نماینده فوتبال ایران در اولویت قرار بگیرد و با تصمیمات و برخوردهای منصفانه، اجازه ندهیم انگیزه و روحیه جنگندگی بازیکنان آسیب ببیند.»