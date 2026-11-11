به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه علاوه بر تساوی ۲ بر ۲ با حواشی زیادی همراه بود.

در وقت‌های اضافه نیمه دوم این دیدار، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، هنگام ارسال ضربه کرنر با علیرضا ایلدروم، کمک‌داور مسابقه، در دو نوبت درگیری لفظی پیدا کرد. این اتفاق باعث شد کوپال ناظمی داور مسابقه در هر دو صحنه به آسانی کارت زرد نشان دهد و این بازیکن با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شود.

در همین رابطه باشگاه استقلال و شخص یاسر آسانی مدعی شده‌اند که کمک‌داور مسابقه از الفاظ ناشایستی علیه این بازیکن استفاده کرده است. در مقابل علیرضا ایلدروم نیز معتقد است آسانی در مواجهه با او رفتار نامناسبی داشته است.

در همین حال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قصد دارد با توجه به رفتار مناسب آسانی در دو فصل اخیر حضورش در لیگ برتر و نداشتن سابقه پرونده انضباطی، برای این بازیکن دو جلسه محرومیت قطعی و دو جلسه محرومیت تعلیقی در نظر بگیرد.

همچنین بر اساس تصمیم مورد نظر علیرضا ایلدروم کمک‌داور دیدار استقلال و استقلال خوزستان نیز تا پایان نیم‌فصل از حضور در مسابقات و قضاوت محروم خواهد شد.