به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گودرزی بازیکن تیم ملی درباره شرایط اردوی ملی‌پوشان در بصره اظهار داشت: ابتدا باید بگویم خیلی خوشحالم که برای دومین بار به تیم ملی دعوت شده‌ام. سه سال پیش هم این افتخار را داشتم که از سوی قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت شوم و حالا خوشحالم که دوباره این فرصت نصیبم شده است. جوان‌گرایی در تیم ملی و حضور هم‌زمان بازیکنان جوان و باتجربه، اتفاق بسیار خوبی است و می‌تواند به آینده تیم ملی کمک کند. امیدوارم همه چیز به‌خوبی پیش برود و بتوانیم برای کشورمان افتخارآفرینی کنیم.



وی با تأکید بر اهمیت پوشیدن پیراهن تیم ملی افزود: «پیراهنی که امروز بر تن ماست، پیش از این بر تن بزرگان فوتبال ایران بوده و افتخارات زیادی با آن رقم خورده است. باید بدانیم چه پیراهنی بر تن داریم و چه مسئولیتی بر عهده ماست و ما باید میراث‌دار خوبی باشیم. وظیفه داریم با تمام توان از اعتبار و تاریخ پرافتخار تیم ملی دفاع کنیم. امیدوارم بتوانیم با تلاش و عملکرد خوب، بار دیگر مردم کشورمان را خوشحال کنیم.

فوتبال ملی سخت‌تر شده است

مدافع تیم ملی درباره دو دیدار دوستانه برابر فلسطین و عراق گفت: فوتبال ملی در کشورهای مختلف پیشرفت زیادی داشته و فاصله تیم‌ها کمتر شده است. سه سال پیش با تیم امید مقابل فلسطین بازی کردیم و آن زمان هم تیم بسیار باکیفیتی داشتند. امروز تیم‌ها از نظر دفاعی پیشرفت کرده‌اند و بازیکنان خوبی در اختیار دارند. در چنین شرایطی اگر با تمام توان و تمرکز وارد زمین نشویم، ممکن است دچار مشکل شویم. به همین دلیل تلاش می‌کنیم بهترین عملکردمان را ارائه دهیم و این دو مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم.



گودرزی درباره شناخت خود از حریفان تیم ملی در تورنمنت بصره نیز اظهار داشت: همراه سایر بازیکنان چند مسابقه تیم فلسطین را دنبال کردیم و عملکرد خوبی از این تیم دیدیم. تا جایی که اطلاع دارم، در برخی مسابقات اخیر با اختلاف دو یا سه گل پیروز شده‌اند. البته هنوز آنالیز دقیق و نفر به نفر تیم‌های فلسطین و عراق را انجام نداده‌ایم تا شناخت کامل‌تری از نقاط قوت و ضعف آنها داشته باشیم. با این حال، هر دو تیم باکیفیت هستند و اگر حریفان را دست‌کم بگیریم، می‌توانند برای ما مشکل‌ساز شوند. در مقابل، اگر با تمام توان بازی کنیم و عملکرد واقعی خودمان را ارائه دهیم، توانایی شکست دادن آنها را داریم.

حفظ جایگاه در تیم ملی سخت‌تر از دعوت شدن است

وی با اشاره به انگیزه بازیکنان جوان برای تثبیت جایگاه خود در تیم ملی گفت: «دعوت شدن به تیم ملی اتفاق بسیار خوبی است، اما حفظ این جایگاه اهمیت بیشتری دارد. تمام انگیزه ما بازیکنان جوان این است که بتوانیم با تلاش و عملکرد مناسب، حضورمان را در تیم ملی ادامه دهیم و در این تیم ماندگار شویم.



مدافع تیم ملی درباره حضور در کنار بازیکنان باتجربه تیم ملی از جمله سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی عنوان کرد: تمرین کردن در کنار بازیکنان بزرگی مانند سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی و در اردوهای گذشته مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش، تجربه بسیار ارزشمندی است. حتی هم‌نشینی با این بازیکنان می‌تواند نکات زیادی به ما یاد بدهد. آنها بازیکنان باشخصیتی هستند و من شخصاً چیزهای زیادی از آنها یاد گرفته‌ام؛ نه‌فقط از نظر فنی، بلکه درباره نحوه رفتار و حرفه‌ای بودن در خارج از زمین. حضور در کنار چنین بازیکنانی برای من افتخار است و کمک زیادی به پیشرفتم می‌کند.

سه سال پیش آمادگی امروز را نداشتم

گودرزی درباره تفاوت شرایط خود در نخستین دعوت به تیم ملی با اردوی فعلی توضیح داد: وقتی سه سال پیش برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شدم، ۲۲ سال داشتم و حضور در آن فضا برایم فشار بیشتری داشت. با اینکه بازیکنان باتجربه برخورد بسیار صمیمانه‌ای با ما داشتند، احساس می‌کنم آن زمان هنوز بزرگی و اهمیت حضور در تیم ملی را به‌خوبی درک نکرده بودم.



وی ادامه داد: در این سه سال تجربه بیشتری کسب کرده‌ام و نزدیک به ۹۰ مسابقه در لیگ انجام داده‌ام. از نظر فنی پخته‌تر شده‌ام و حالا با آگاهی بیشتری به اردوی تیم ملی آمده‌ام. امروز بهتر می‌دانم کجا هستم و چه وظایفی بر عهده دارم.



این بازیکن افزود: شاید برای بعضی بازیکنان دعوت نشدن دوباره به تیم ملی ناراحت‌کننده باشد، اما برای من این اتفاق به پیشرفتم کمک کرد. در نخستین اردو که حدود ۱۰ تا ۱۲ روز حضور داشتم، از نزدیک با شرایط و استانداردهای تیم ملی آشنا شدم. پس از آن تلاش کردم خودم را به آن سطح برسانم و حالا که دوباره دعوت شده‌ام، احساس آمادگی و اعتمادبه‌نفس بیشتری دارم.

نسل جدید تیم ملی مسئولیت سنگینی دارد

گودرزی در پایان درباره شرایط تیم ملی و انتظارات از این تیم در آستانه جام ملت‌های آسیا گفت: بازیکنان باتجربه تیم ملی در دوره‌های گذشته نتایج بسیار خوبی کسب کرده‌اند و همین موفقیت‌ها سطح انتظارات را بالا برده است. هرچند در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی نشدند، اما عملکرد ارزشمندی داشتند و همین موضوع مسئولیت نسل بعدی را سنگین‌تر می‌کند.



وی تأکید کرد: برای پاسخ دادن به این انتظارات باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حساب‌شده‌تری پیش برویم. بخش زیادی از موفقیت به عملکرد خودمان بستگی دارد. هر اندازه حرفه‌ای‌تر رفتار کنیم، بهتر تمرین کنیم و خودمان را با شرایط مختلف تطبیق دهیم، شانس بیشتری برای کسب نتایج مطلوب خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم در ادامه مسیر، انتظارات مردم را برآورده کنیم.