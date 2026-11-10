حجت‌الاسلام محمد نوروزپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه، ۲ هزار و ۷۰۰ مبلغ به بقاع متبرکه سراسر کشور اعزام شده‌اند تا برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی را با محوریت ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و جهاد تبیین اجرا کنند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در این ایام، مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)، سخنرانی، مدیحه‌سرایی و برنامه‌های معرفتی با حضور سخنرانان، مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) در امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقرار ۸۰ هیئت مذهبی شاخص در بقاع متبرکه کشور اظهار کرد: حضور این هیئت‌ها و اجرای برنامه‌های متناسب با مناسبت‌های دینی، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بقاع متبرکه برای خدمت‌رسانی فرهنگی و معنوی به مردم را فراهم می‌کند.

نوروزپور با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه فرهنگی بقاع متبرکه در جامعه گفت: این اماکن علاوه بر کارکرد زیارتی، باید به پایگاه‌هایی فعال برای تبلیغ دین، ترویج معارف اسلامی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اعتقادی مردم تبدیل شوند.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های قرآنی سازمان اوقاف اظهار کرد: کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در دو هزار بقعه متبرکه کشور برگزار می‌شود و قاریان ممتاز کشوری، استانی و شهرستانی به‌صورت هفتگی در این اماکن حضور می‌یابند و به تلاوت قرآن می‌پردازند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف افزود: برنامه‌های تفسیر قرآن کریم نیز هفته‌ای یک‌بار با حضور علما و ائمه جمعه و جماعات در بقاع متبرکه برگزار می‌شود تا زمینه انس بیشتر مردم با قرآن و بهره‌مندی از معارف اسلامی فراهم شود.

نوروزپور با اشاره به فعالیت مراکز افق در بقاع متبرکه خاطرنشان کرد: افق مخفف فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی است و توسعه این مراکز با هدف تبدیل بقاع متبرکه به پایگاه‌هایی برای تبلیغ دین، فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی و خدمت‌رسانی اجتماعی دنبال می‌شود.

وی همچنین مشارکت مردم را از ارکان اداره بقاع متبرکه دانست و گفت: مدیریت این اماکن مذهبی در سراسر کشور بر عهده هیئت‌امناست و سازمان اوقاف وظیفه نظارت بر عملکرد آن‌ها را بر عهده دارد.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به گستردگی نیروی انسانی فعال در این اماکن اظهار کرد: حدود ۲۲ هزار نفر مسئولیت مدیریت بقاع متبرکه را بر عهده دارند و با احتساب خادمان ثابت و افتخاری، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در اداره این اماکن و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران مشارکت می‌کنند.

نوروزپور تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مبلغان، قاریان و خادمان در کنار مشارکت مردم، نقش بقاع متبرکه را در توسعه فعالیت‌های دینی، فرهنگی و قرآنی کشور تقویت می‌کند.