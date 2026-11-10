به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی سه‌شنبه‌شب در نشست صمیمی با قاریان قرآن در حاشیه اجتماعات شبانه مردم قزوین، با تأکید بر ضرورت تقویت جریان قرآنی و انقلابی در جامعه اظهار کرد: جامعه قرآنی ظرفیت مهمی برای تبیین ارزش‌های دینی، تقویت روحیه مقاومت و مقابله با جریان‌های فکری مخالف مبانی انقلاب اسلامی دارد.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات شبانه افزود: امروز افراد با دیدگاه‌ها، سلیقه‌ها و تفکرات متفاوت حول محور انقلاب اسلامی گرد هم آمده‌اند و هرکدام به شیوه‌ای در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های سلطه‌گر گفت: به اعتقاد وی، اقتدار امروز ایران تنها به حوزه نظامی محدود نیست و کشور در عرصه‌های علمی، فناوری و دیگر حوزه‌ها نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

مجیدی با بیان اینکه روایت دستاوردها و تبیین واقعیت‌های مربوط به شرایط کشور باید در جامعه تقویت شود، افزود: جامعه قرآنی به دلیل جایگاه و اعتماد اجتماعی خود می‌تواند در انتقال مفاهیم دینی و تقویت روحیه ایستادگی در برابر سلطه‌گری نقش مؤثری ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز با تسلیم در برابر متجاوز متفاوت است، اظهار کرد: از نگاه آموزه‌های قرآنی، برخورداری از قدرت و آمادگی برای دفاع، زمینه‌ساز حفظ صلح و جلوگیری از زیاده‌خواهی دشمنان است.

شناسایی قاریان و استعدادهای قرآنی در سراسر استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح شناسایی قاریان و علاقه‌مندان به تلاوت و حفظ قرآن کریم در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی، از روستاها تا مرکز استان و در بازه زمانی ۹ ماهه اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه از ظرفیت اساتید پیشکسوت استان و همچنین استادان ملی و بین‌المللی دعوت‌شده استفاده می‌شود و پس از شناسایی افراد مستعد، آموزش‌های مستمر و منظم در شهرها و روستاهای استان دنبال خواهد شد.

مجیدی با تأکید بر ضرورت مشارکت قاریان و استادان قرآنی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: برای همکاری آموزشی و تخصصی افراد نیز حق‌الزحمه در نظر گرفته می‌شود تا زمینه مشارکت مؤثر و مستمر فعالان این حوزه فراهم شود.

اجرای طرح قاریان راتب در بقاع متبرکه قزوین

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی طرح قاریان راتب در بقاع متبرکه سطح شهر قزوین خبر داد و گفت: در قالب این طرح، قاریان شاخص استان در برنامه‌های منظم هفتگی به تلاوت زنده قرآن کریم در بقاع متبرکه می‌پردازند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین افزود: برای قاریان شرکت‌کننده در این برنامه نیز حق‌الزحمه در نظر گرفته خواهد شد و رئیس امور قرآنی اداره‌کل اوقاف، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای اجرای طرح را دنبال می‌کند.

مجیدی در پایان خواستار همراهی قاریان، حافظان و استادان قرآنی استان برای اجرای این برنامه‌ها شد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعالان این عرصه، ظرفیت‌های قرآنی جدیدی در قزوین شناسایی و تقویت شود.



