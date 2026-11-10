به گزارش خبرگزاری مهر از بیمه مرکزی، بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، گفت: بازنگری در آیین‌نامه کارمزد واسطه‌های صنعت بیمه با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شده‌ها در دستور شورای عالی بیمه قرار گرفت.

وی اظهار کرد: بازار بیمه در کشور نظیر بازارهای موازی با تغییر و تحولات فناورانه روبرو بوده و به همین دلیل باید الزامات و قواعد جدید منطبق با شرایط روز در آن تدوین شود.

وی با تأکید بر چند جانبه‌گرایی در تدوین مقررات بیمه‌ای متناسب با نیازهای روز، تصریح کرد: در نشست‌های کمسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه و با حضور نمایندگانی از انجمن کارگزاران و انجمن نمایندگان و همچنین مشارکت فعال سندیکای بیمه‌گران ایران برگزار شد، نظام کارمزد بررسی و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

وی با برشمردن تجارب کشورهای دیگر در حوزه به‌روز رسانی مقررات بیمه‌ای، تأکید کرد: با توجه به زمان اعلام‌شده برای کسب الزامات قانونی هیچگونه نگرانی برای واسطه‌های بیمه‌ای در این خصوص وجود نخواهد داشت.

بستگانی از بهره‌گیری ظرفیت‌های پژوهشکده بیمه به عنوان نهاد پژوهشی صنعت بیمه نیز خبر داد و نسبت به اجرای صحیح و دقیق آن ابراز امیدواری کرد.

گفتنی است، پیشنهاد کمیسیون تخصصی برای تصویب نهایی در شورای عالی بیمه مطرح و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.