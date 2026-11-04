به گزارش خبرگزار مهر، بر اساس آخرین آمار بیمه مرکزی، مجموع خسارت پرداخت‌شده به خودروهای آسیب‌دیده در جنگ‌های رمضان و ۱۲ روزه به ۴۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این آمار، در بخش مربوط به جنگ رمضان، از مجموع ۳۹ هزار و ۳۴۶ فقره خسارت اعلام‌شده در ۲۹ استان کشور، تاکنون ۳۷ هزار و ۲۸۹ مورد ارزیابی شده است. همچنین خسارت ۳۴ هزار و ۵۹۷ فقره خودرو به ارزش ۴۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

در ارتباط با خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز بیمه مرکزی تاکنون خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو را به ارزش ۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بر اساس اعلام بیمه مرکزی، فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده با هدف جبران زیان مالکان همچنان ادامه دارد.