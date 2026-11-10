به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه مدیریت بحران استان با اشاره به ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با بارش‌های زمستانی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر وقوع طوفان، سقوط درختان یا بروز خسارت به شبکه‌های زیرساختی بمانند و لازم است نقاط پرخطر از هم‌اکنون شناسایی و برای رفع مشکلات احتمالی اقدام شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در صیانت از شبکه‌های انتقال و توزیع برق افزود: اگر درختان فرسوده یا مستعد سقوط در محدوده شبکه‌های انتقال برق وجود دارند، باید پیش از وقوع طوفان و ایجاد خسارت، موضوع به دستگاه‌های متولی اعلام و برای قطع یا ایمن‌سازی آن‌ها اقدام شود.

استاندار گیلان با اشاره به افزایش تجهیزات و ماشین‌آلات مدیریت بحران نسبت به سال گذشته بیان کرد: امسال بیش از ۷۲ دستگاه به تجهیزات استان اضافه شده است و ماشین‌آلاتی نیز در اختیار فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته که باید از هم‌اکنون برای استفاده به‌موقع و مؤثر از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم آمادگی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مردم نباید در زمان بارش برف و باران با مشکلاتی مواجه شوند که امکان پیشگیری از آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین همه تجهیزات باید پیش از آغاز شرایط بحرانی آماده‌به‌کار باشند.

وی با بیان اینکه شرایط جوی امسال نباید بهانه‌ای برای غافلگیری دستگاه‌ها باشد، تصریح کرد: نباید بار دیگر این جمله در رسانه‌ها تکرار شود که دستگاه‌های اجرایی غافلگیر شدند؛ چراکه با پیش‌بینی‌های لازم، تقویت تجهیزات و هماهنگی بین‌بخشی، امکان مدیریت بسیاری از حوادث وجود دارد.

استاندار گیلان در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: سقوط یک درخت نباید به قطع برق، اختلال در آبرسانی و مخابرات و در نهایت ایجاد مشکل در زندگی مردم منجر شود؛ از این‌رو باید پیش از وقوع حادثه، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار همه بخش‌ها قرار گیرد.