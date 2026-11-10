سردار غلامحسین محمدی‌اصل در حاشیه مراسم استقبال مردم مشگین‌شهر از پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: امروز حضور پیکر مطهر این شهید گمنام در میان مردم، یادآور حماسه‌آفرینی مردانی است که با ایمان، بصیرت و اعتقاد راسخ به ارزش‌های اسلامی، جان خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب فدا کردند.

راه و منش شهدا، چراغ راه ملت ایران

وی با اشاره به کارنامه درخشان مردم ایران در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: شهدا ستارگان هدایت جامعه هستند که با نثار خون پاک خود، مسیر حقیقت، عزت و آزادگی را برای نسل‌های آینده روشن کردند و امروز نیز راه و منش آنان چراغ راه ملت ایران است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه انقلاب اسلامی الهام‌گرفته از فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) است، تصریح کرد: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس در شرایطی نابرابر در برابر دشمن ایستادگی کردند و با تکیه بر ایمان، توکل به خداوند و روحیه ایثارگری، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

دیار، نماد بصیرت، استکبارستیزی و وفاداری مردم

سردار محمدی‌اصل با اشاره به جایگاه تاریخی و انقلابی مردم مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: این شهرستان از مناطق پرافتخار کشور در تقدیم شهدا به انقلاب اسلامی است و پس از نجف‌آباد، بیشترین شمار شهدا را دارد. بیش از ۸۱۰ شهید والامقام این دیار، نماد بصیرت، استکبارستیزی و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب هستند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداری از ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان به‌خوبی می‌دانند که ولایت فقیه ستون اصلی استحکام نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل با ترفندهای مختلف، تهمت، افترا و جنگ روانی به دنبال تضعیف این جایگاه و ایجاد اختلاف و تفرقه در میان مردم هستند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: شهدا تربیت‌یافتگان مکتب اهل‌بیت (ع) و شاگردان مکتب ایثار و مقاومت هستند و وظیفه امروز ما این است که با حفظ بصیرت، وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبری، اجازه ندهیم دشمنان به اهداف خود برسند.

سردار محمدی‌اصل با اشاره به تحولات جنگ رمضان و نقش ایمان و معنویت در موفقیت رزمندگان اظهار کرد: توکل به خداوند، راز و نیاز، خودباوری و شجاعت نیروهای مسلح از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمن در شرایط دشوار بوده است.

وی با اشاره به محاسبات نادرست دشمنان از انسجام داخلی ایران افزود: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبری و ایجاد اختلال در ساختار کشور، می‌تواند وحدت ملی را از بین ببرد و زمینه فروپاشی داخلی را فراهم کند، اما هوشمندی فرماندهان، آمادگی نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم، این محاسبات را برهم زد.

وی با بیان اینکه اتحاد و همدلی ملت ایران مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان است، گفت: انسجام ملی و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای اقتدار دفاعی کشور به شمار می‌رود و همراهی ملت با مدافعان امنیت و استقلال ایران، قدرت بازدارندگی کشور را تقویت می‌کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: استقبال مردم از پیکر مطهر شهید گمنام، نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های شهدا و تجدید عهد با راه پرافتخار آنان است؛ راهی که با ایمان، وحدت، بصیرت و ایستادگی در برابر استکبار ادامه خواهد یافت.