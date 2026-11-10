به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت هفته هوافضا پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

به برکت میراث خامنه‌ای شهید آسمان در زیر پاهای شماست

نیروی هوافضای سپاه، با عملکرد خیره‌کننده خود در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه برابر دشمن آمریکایی-صهیونی، چهره‌ای تازه از قدرت بازدارندگی ایران را به نمایش گذاشت.

در این نبردها، موشک‌های کوتاه‌بُرد، میان‌بُرد و دوربُرد هوافضای سپاه، با سرعت و مانورپذیری خارق‌العاده خود، رهگیری را برای پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی دشمن تقریباً غیرممکن ساختند و از لایه‌های متعدد پدافندی آنها عبور کردند. پهپادهای قدرتمند هوافضای سپاه نیز با نفوذ به عمق مراکز حساس و حیاتی دشمن، معادلات پدافندی و اقتصادی جنگ مدرن را دگرگون کردند و پایگاه‌ها و مقرهای نظامیان دشمن را در هم کوبیدند.

رهگیری و انهدام چند صد هواگرد، پهپاد و جنگنده‌ی به اصطلاح فوق پیشرفته دشمن در طول جنگ رمضان، کارنامه هوافضای سپاه را درخشان‌تر از گذشته کرده است.

امروز، هوافضای سپاه با توکل به الطاف الهی و تکیه بر شهرهای موشکی زیرزمینی و تولید مستمر تجهیزات در شرایط جنگی، به دشمن ثابت کرده که تصور محدود کردن توان موشکی ایران، توهمی بیش نیست. این اقتدار، میراث شهیدانی است که با خون خود، امنیت و عزت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

اما این اقتدار، تنها در سایه فناوری و صنعت به دست نیامده است؛ بلکه ریشه در ایمان، خودباوری و روحیه بسیجی جوانانی دارد که با سرمشق قراردادن شهید طهرانی‌مقدم و سایر شهدای دانشمند این عرصه مرزهای دانش را درنوردیدند.