به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادی عصر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری سبوس گندم در لرستان با تأکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره تأمین سبوس گندم اظهار کرد: سبوس گندم به‌عنوان یکی از نهاده‌های اساسی در تغذیه دام، نقش مستقیمی در تولید گوشت و شیر و در نهایت تأمین نیازهای مردم دارد؛ بنابراین هرگونه اختلال در عرضه و قیمت آن به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی افزود: هماهنگی میان جهاد کشاورزی، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، اتحادیه‌ها و واحدهای نظارتی، شرط اصلی کنترل بازار سبوس است و در این مسیر برای صیانت از حقوق دامداران و مصرف‌کنندگان تلاش خواهیم کرد.

معاون بازرگانی، بازرسی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: عرضه سبوس خارج از شبکه تعریف‌شده و به افراد فاقد صلاحیت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد؛ همچنین نوسانات غیرقانونی قیمت در کارخانجات آرد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.