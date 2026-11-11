به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی صبح چهارشنبه در جلسه مدیریت مصرف سوخت و انرژی استان بیان کرد: با توجه به افت نسبی دما، تأمین مستمر سوخت مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید تدابیر لازم برای پیشگیری از اختلال در فعالیت این نیروگاه اندیشیده شود.



وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی سوخت مورد نیاز نیروگاه، اضافه کرد: تأمین و ذخیره‌سازی سوخت دوم نیروگاه باید با جدیت پیگیری شود تا در شرایط رشد مصرف انرژی، تداوم فعالیت نیروگاه و تولید برق دچار مشکل نشود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های گوناگون تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان برای تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه و حفظ پایداری شبکه برق استان شد.