علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین داده‌های هواشناسی اظهار کرد: تا روز یکشنبه هفته آینده، پدیده جوی قابل‌ملاحظه‌ای در سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد ملایم و افزایش ابر رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده گفت: میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان طی امروز و فردا، پنج‌شنبه، به‌طور نسبی کاهش می‌یابد.

زورآوند ادامه داد: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، روند تغییرات دما معکوس می‌شود و میانگین دمای هوا به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود، خاطرنشان کرد: در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، تغییرات عمده جوی انتظار نمی‌رود و مهم‌ترین تغییر قابل‌توجه، نوسان دما در روزهای پایانی هفته است.