علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی حاکم بر منطقه تا اواسط روز دوشنبه در برخی نقاط استان ادامه دارد و در این مدت وقوع رگبارهای موقت باران و احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: با خروج سامانه بارشی از جو استان، از ظهر دوشنبه تا پایان هفته پدیده‌های جوی عمدتاً به رشد ابر در برخی ساعات و وزش باد ملایم محدود خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه مه صبحگاهی در روز سه‌شنبه را از دیگر پدیده‌های قابل انتظار در روزهای آینده عنوان کرد.

زورآوند با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: حداقل دمای هوا از امشب تا بامداد پنجشنبه به‌طور محسوس کاهش پیدا می‌کند و این افت دما در مناطق مختلف استان قابل توجه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در پی این کاهش دما، علاوه بر مناطق سردسیر، کمینه دمای هوا در اغلب مناطق معتدل استان نیز به زیر صفر درجه می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تأکید بر روند کاهشی دمای شبانه تا بامداد پنجشنبه، از شهروندان خواست در روزهای پیش‌رو به تغییرات دمایی و شرایط جوی توجه داشته باشند.