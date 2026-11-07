علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: با ادامه فعالیت سامانه بارشی، آسمان استان تا صبح دوشنبه عمدتاً ابری خواهد بود و در این مدت وزش باد، بارندگی، مه و در برخی ساعات رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز احتمال رگبار برف وجود دارد.

وی افزود: شدت بارش‌ها طی ساعاتی از امروز و امشب بیشتر خواهد بود و علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب، ممکن است در برخی مناطق به‌ویژه نیمه غربی و نواحی شمالی استان، موجب بروز سیلاب‌های محلی و رگبار تگرگ شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای این شرایط جوی تصریح کرد: با توجه به مخاطرات احتمالی، شهروندان از ترددهای غیرضروری، کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع و نقاط در معرض خطر صاعقه خودداری کنند.

زورآوند همچنین با اشاره به احتمال وزش بادهای لحظه‌ای نسبتاً شدید گفت: لازم است شهروندان از استحکام سازه‌های موقت اطمینان حاصل کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی درباره وضعیت جوی استان پس از خروج سامانه بارشی بیان کرد: از ظهر دوشنبه تا پایان هفته، پدیده مه در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، رشد ابر در برخی ساعات و وزش باد ملایم، مهم‌ترین شرایط جوی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه از کاهش دمای هوا در روزهای آینده خبر داد و گفت: میانگین دمای هوا از امروز تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان روند کاهشی خواهد داشت و این افت دما در بامداد سه‌شنبه و چهارشنبه محسوس‌تر است.

زورآوند خاطرنشان کرد: کاهش دما به‌گونه‌ای خواهد بود که علاوه بر مناطق سردسیر، در نواحی معتدل استان نیز دمای هوا به کمتر از صفر درجه می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به تغییرات دمایی روزهای پایانی هفته اظهار کرد: میانگین دمای هوا در دو روز پایانی هفته به‌تدریج افزایش خواهد یافت.